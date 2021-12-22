環球科技大學與義峰高中合作　攜手培育長期照顧服務人才

▲環球科技大學今日與義峰高中共同舉辦「環峰共創照服新未來」記者會，以「聖誕老公公及老婆婆未來也需要照顧服務員」為主題，提醒大家對照顧服務人才培育的重視。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學為培育優質專業的照顧服務人才今（22）日與義峰高中共同舉辦「環峰共創照服新未來」記者會，結合雲林縣在地的3大醫療院所及多家長照機構，攜手共創照顧服務新未來，以「聖誕老公公及老婆婆未來也需要照顧服務員」為主題，提醒大家對照顧服務人才培育的重視。

環球科技大學近年來積極投入培育照顧服務人才，於2020年7月起辦理各項培育課程，並於同年11月成立雲林縣第一座國家級照顧服務員即測即評檢定考場，至今已辦理照服員在職訓練課程及術科加強班課程共計11班，參與人數共計308位，成果備受讚譽。

環球科大校長沈健華表示，環球科大已規劃向教育部申請「健康照顧社會工作」進修學士學位學程，將以實際策略培育高階優質專業照顧服務人才，希冀鼓勵新世代加入，為照顧專業盡一份心力。照顧服務員的人力培育，需要雲林縣在地的醫療院所、長照機構及教育單位共同推動，無法以單獨「山峰」運作，須將產官學的長照「環峰」連結，共創雲林縣的長照服務新契機，這也是此次「環峰共創照服新未來」記者會的宣示議題。

義峰高中校長張菁惠指出，義峰高中照顧服務科在強化專業技能方面，將與環球科技大學合作協同教學，提升知識技術水準，增進專業技能成長；在實務技能方面，則與縣內各大醫療院所及照護機構合作實習課程，培養產業實務經驗，達成畢業即就業的目標。

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