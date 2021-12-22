斗六棒球場外「8米聖誕樹」　點亮雲林最新聖誕地標

▲斗六市公所設計8米高聖誕光樹，設置於斗六棒球場前，搭配燦爛燈光秀，讓民眾驚呼連連。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所設計8米高聖誕光樹，設置於斗六棒球場前，搭配燦爛燈光秀讓聖誕節更溫暖。斗六市棒球特區發展協會理事長李美慧指出，在特區內有魔幻森林、麋鹿家族與時光隧道等四個主題區，全園區樹木施作LED亮化，感謝縣長張麗善與斗六市長林聖爵一同進行點燈儀式，邀請鄉親聖誕節前往歡度聖誕快樂。

整個棒球特區充滿繽紛閃亮耶誕氣氛，宛如置身於國外的聖誕佳年華會，斗六棒球場是附近居民最佳休憩、運動處所，透過燈光佈置讓人感受濃濃耶誕氣氛，在福氣教會帶領下大家一同報佳音，加上家扶中心太鼓表演、樂耕農樂團古箏表演、獅王樂團、李雅足與黃乙展演唱等歡樂表演，此處將成為雲林最新的聖誕地標。

▲雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵與斗六市棒球特區發展協會幹部一同進行點燈儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林賢長張麗善表示，看到現場熱鬧滾滾，大家都非常期待聖誕節趕快來臨，不只是斗六棒球場這邊點燈，整個周遭所有的燈都非常漂亮，斗六市公所與雲林縣政府不只在聖誕節期間，雲林縣政府也投資了1500萬預計將所有周邊的照明設備改善，明天還有在人文公園舉辦的三校聯合晚會，邀請大家一同共襄盛舉。

▲雲林家扶中心的學童為活動進行太鼓表演，增添熱鬧氣氛。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六市長林聖爵表示，看到大家用心經營社區的理想與願景，讓這耶誕佳節更環保，大家手牽手，心連心大步向前，迎接邁向新的一年。 籌辦協會的張庭福總幹事表示，此次能成功結合特區內三個里共同攜手辦活動，共創和諧與更精緻的生活環境品質，讓棒球特區能真正成為宜居的快樂城市，成為具有地方特色的聖誕佳年華會。

▲斗六棒球場周邊設置多處聖誕意象燈飾。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林家扶中心主任廖志文表示，感謝斗六市棒球特區聖誕點燈，讓家扶孩子有表演舞台，參與社區發展參與公共議題，也讓家扶孩子們見識到雲林縣街頭藝人協會李冠旻理事長等表演，還有報佳音、社區聯歡。

▲斗六市公所設計8米高聖誕光樹設置於斗六棒球場前，加上燦爛燈光秀讓聖誕節更溫暖。（圖／記者蔡佩旻攝）









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