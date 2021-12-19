傳執政黨規劃「雲嘉嘉」縣市合併升格　張麗善：讓人無法理解

▲雲林縣長張麗善表示，公投才剛結束，中央應該優先解決人民仍有疑慮的地方，但在隔天竟是先討論縣市合併，真的讓人無法理解。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

1218四大公投「重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離」昨日剛結束，今日傳出執政黨規劃縣市合併升格消息，其中包含「雲嘉嘉」。雲林縣長張麗善表示，公投才剛結束，中央應該優先解決人民仍有疑慮的地方，但在隔天竟是先討論縣市合併，真的讓人無法理解。

張麗善指出，合併的議題當然可以討論，但這時候拋出的用意一點都不單純，每次傳出合併風聲，都是固定的幾位黨政高層在運作，若只是為了特定人士量身打造，或為了讓自己更好選，對台灣長遠發展真的是好事嗎？

張麗善說，與其談合併，不如實質深化區域合作、實質增加資源挹注、實質關心地方需求；中央做到合理分配資源，讓每個縣市均富、均強。舉例來說，在雲林縣的台塑六輕每年貢獻中央稅收超過400億，但透過統籌分配稅款，雲林縣卻只能獲得約11億，這樣的條件真的公平嗎？更遑論其他的建設資源，相較於六都甚至是隔壁的嘉義縣，更是少之又少，這些問題根本不需要合併升格，只要中央有心，現在就可以做出改變。

張麗善強調，雲林縣期待的是公平，若因人設事，所有的討論只是表面功夫；縣市合併或升格，一定要從長計議，不能只是為了讓政治人物延續政治生涯，為其量身打造突顯政治意圖。

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►豬農大本營「不同意完封」！ 雲林、屏東養豬協會吐4字

►四大公投「不同意完封同意」 張麗善說話了

►張麗善土庫鎮投票 強調開票後思考如何調整思維

►國際扶輪雲林偏鄉腎臟疾病免費篩檢 逾200鄉親參與受惠

►蔡英文邀黨內大咖談「新竹縣市合併升格」 獲得高度共識