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雲林永續農業無限減碳　簽署合作備忘錄宣誓推動環保

▲雲林縣政府追求永續、減碳、環保等理念，今日邀請多家通路業者共同宣誓由日常的農產品包裝等做起，打造永續家園一個地球。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲現場所展示業界利用堆肥處理機破碎後處理，僅僅只需要兩天就可以完全成為有機碳，固碳回大地，成為植物的有機肥，達到百分百永續循環，甚至有機會達到「負碳排」。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為追求永續、減碳、環保等理念，今(14)日邀請全國多家通路業者及雲林產地單位舉辦「永續無限減碳30+雲林永續農業X環保可分解資材」宣示記者會，共同宣誓推動配合使用生物可分解資材、執行農業蔬果包材回收堆肥再利用，由日常的農產品包裝等做起，打造永續家園一個地球。

現今永續環保意識盛行，雲林縣長張麗善表示，縣府近年在縣內推動農業環保多項政策，並呼應2015年聯合國訂定的2030年SDGs聯合國環境永續發展目標，透過策略規劃，傳遞環境保護的重要性，包含農業資材回收堆肥再利用、農業使用生物可分解包材，讓民眾認識生活中的生物可分解資材，將環保減碳的理念全民動員從生活做起，期望至2030年能夠達成環境改善的願景。

▲雲林縣政府追求永續、減碳、環保等理念，今日邀請多家通路業者共同宣誓由日常的農產品包裝等做起，打造永續家園一個地球。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府追求永續、減碳、環保等理念，今日邀請多家通路業者共同宣誓由日常的農產品包裝等做起，打造永續家園一個地球。（圖／記者蔡佩旻攝）

中華民國環保生物可分解材料協會榮譽理事長黃建銘博士表示，生物可分解資材從製造完成的那一刻，就已經開始降解過程了，一般人錯誤的認知誤以為「需要特定的溫度及濕度才會開始分解」，其實在常溫下便已經開始老化分解的過程，溫度與濕度的不同決定分解速度的快與慢。

黃建銘博士指出，現場所展示業界利用堆肥處理機破碎後處理，僅僅只需要兩天就可以完全成為有機碳，固碳回大地，成為植物的有機肥，達到百分百永續循環，甚至有機會達到「負碳排」；若沒有進行堆肥，最終仍由焚化處理，其產生的二氧化碳排放量也比傳統塑料減少30%以上，達到永續無限，減碳30之目標。

▲雲林縣政府追求永續、減碳、環保等理念，今日邀請多家通路業者共同宣誓由日常的農產品包裝等做起，打造永續家園一個地球。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲生物可分解資材從製造完成的那一刻，就已經開始降解過程了，一般人錯誤的認知誤以為「需要特定的溫度及濕度才會開始分解。（圖／記者蔡佩旻攝）

農業處長吳芳銘表示，地球只有一個，減碳已是當前要務，未來的公司都將是「環保公司」，生產、供貨和消費流程都必須減碳，先達成碳中和，再往零碳的目標。今日邀請多間量販企業、連鎖超商、在地供應商等與雲林縣政府簽署合作備忘錄。藉由共同宣誓盡力配合使用生物可分解資材、盡力執行農業資材回收堆肥再利用等永續目標，由雲林縣政府領頭先行，看見雲林縣的無限可能及永續未來新生活。

▲雲林縣政府追求永續、減碳、環保等理念，今日邀請多家通路業者共同宣誓由日常的農產品包裝等做起，打造永續家園一個地球。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲中華民國環保生物可分解材料協會榮譽理事長黃建銘博士與農業處長吳芳銘示範配戴以環保材質製作鏡框之墨鏡。（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲林縣政府農業處雲林環保減碳分解資材

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