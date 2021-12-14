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雲林首棟社會住宅只租不售　105戶座落斗六社口里預計2025年完工

▲日前公告斗六社會住宅統包工程，總金額約4.7億元、規劃興建105戶，預計在2025年完工後將採「只租不售」供民眾申請承租。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今日於斗六市社口里辦理行動主管會報，亦邀請國家住都中心副執行長柯茂榮出席與地方互動交流，共同關心雲林首棟社會住宅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣社會住宅地點位於莊敬路及六合街所夾之街廓，由國家住都中心興建，日前公告斗六社會住宅統包工程，總金額約4.7億元、規劃興建105戶，預計在2025年完工後將採「只租不售」供民眾申請承租，基地臨近斗六籽公園、鎮南國小、雲林縣國民運動中心及成大醫院斗六分院等，周邊生活機能完善。

雲林縣政府今(14)日於斗六市社口里辦理行動主管會報，會議除一級主管參加外，縣府亦邀請國家住都中心副執行長柯茂榮出席與地方互動交流，及民意代表、斗六市公所、里長等共同關心雲林首棟社會住宅。

雲林縣長張麗善表示，高房價讓年輕人無力買房，因此積極推動社會住宅提供需要幫助的人可以用較低廉的租金，改善居住品質，未來社會住宅將至少有40%以上戶數出租予經濟或社會弱勢者，其餘戶數則可出租給年輕人等有需求的民眾，另加上租金補貼及社會住宅包租代管住宅提供方式，讓落實居住正義有更多元的管道，以符合實際需求，後續規劃於斗六市2處及虎尾鎮1處預計興辦915戶。

縣府為配合中央整體住宅政策推動社會住宅，讓無自有住宅民眾能有一定水平的居住空間，提供縣民合理價位之租屋機會，期能解決經濟與社會弱勢者基本居住需求，進而提升就業穩定度。

▲日前公告斗六社會住宅統包工程，總金額約4.7億元、規劃興建105戶，預計在2025年完工後將採「只租不售」供民眾申請承租。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲日前公告斗六社會住宅統包工程，總金額約4.7億元、規劃興建105戶，預計在2025年完工後將採「只租不售」供民眾申請承租。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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