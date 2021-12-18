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四大公投「不同意完封同意」　張麗善說話了

▲面對四大公投案結果出爐，雲林縣長張麗善晚間發出聲明強調，一個負責任的政黨，面對各種情勢，沒有悲觀的選項，只有呼應民意並展現韌性，才能獲得民眾的支持。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲面對四大公投案結果出爐，雲林縣長張麗善晚間發出聲明強調，一個負責任的政黨，面對各種情勢，沒有悲觀的選項，只有呼應民意並展現韌性，才能獲得民眾的支持。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

1218重啟核四、反萊豬、公投綁大選及三接遷離四項公投結果陸續出爐，根據中選會目前開票結果不同意票數皆領先同意票，雲林縣長張麗善今（18）日晚間發出聲明，強調，一個負責任的政黨，面對各種情勢，沒有悲觀的選項，只有呼應民意並展現韌性，才能獲得民眾的支持。

雲林縣長張麗善聲明全文：

公投的結果出爐，雖然不符期待，但這就是民主，我們都要予以尊重。很可惜的，今天的投票率非常不理想，或許是天氣、或許首次與大選脫勾，都是造成投票率偏低的原因之一；因此，這樣的結果，是否就代表台灣主流民意的意見？也值得大家靜下心來好好思考。

即便今天公投結果不如預期，但投下同意票的人民仍不在少數，他們來自不同政黨與公民團體，也橫跨族群、職業與年齡之別；在過程當中，我們認識了許多新的朋友，因此我雖然失望，但我仍懷有希望。

萊豬進口代表的是食品安全、公投綁大選代表的是民主發展、重啟核四代表的是能源穩定，而珍愛藻礁代表的是環境永續，這段日子以來，我與同樣支持這些理念的朋友們，盡了一切努力將理念傳遞出去，即便結果不如預期，但我們都盡力了。

國民黨在這次提出反萊豬進口與公投綁大選兩案，也全力支持由民間團體所提出的重啟核四與珍愛藻礁兩案，能夠與支持這四項理念的人民站在一起，我感到非常光榮。

雲林縣是養豬大縣，這次反萊豬進口未能通過，我真的感到非常的憂心。豬農與人民所恐懼的產業衝擊與食安危機，若沒有更完善的配套措施，一定會在不久的將來發生，絕不能等閒視之。我身為雲林縣長，不會坐以待斃，我將會投入更多的資源與心力，瘦肉精豬肉稽查機制只會更嚴格，絕不會有絲毫的放鬆，我們會建立最值得信賴的台灣豬肉品牌。

公投結果已定，讓我們保持理性，重新調整腳步，台灣還有許多重要的難題，需要我們積極面對，尋覓解決之道；我也要強調，一個負責任的政黨，面對各種情勢，沒有悲觀的選項，只有呼應民意並展現韌性，才能獲得民眾的支持；對於這次全力投入宣講的夥伴，我要說一聲「你們辛苦了」。

台灣加油！

►聽Podcast #我在案發現場

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