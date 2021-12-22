趙少康稱南部公投不看內容　他反問：黃敏惠、張麗善、王惠美接受？

▲中廣董事長趙少康 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投18日落幕，四項公投皆未通過，且南部縣市不同意票大於同意票，中廣董事長趙少康表示，南部完全不看公投內容，只看政黨立場，對此，前國民黨員李正皓批評，趙少康公開指稱這些縣市的選民不是文盲就是理盲，「請問黃敏惠、張麗善、王惠美接受嗎？」

趙少康則認為，所以南部完全不看公投內容，只看政黨立場，且不用看什麼高雄、台南、屏東，高雄一個地方就夠了。

趙少康舉萊豬公投為例，全國吃萊豬跟不吃萊豬的差20萬票，高雄一個地方不同意票就20萬，台南不同意16萬票，假如其他地方都是打平狀態，就算不算台南，光高雄一個地方就差20萬票，從某個角度，高雄人逼得全台灣人都得吃萊豬。

對於趙少康稱「南部完全不看公投內容，只看政黨立場」，李正皓表示，什麼樣的選民會不看公投內容，只看政黨立場？不是「文盲」就是「理盲」，應該沒有第三種可能。

李正皓表示，以公投結果來看，嘉義市、雲林縣、彰化縣都是四個不同意的南部縣市，趙少康公開指稱這些縣市的選民不是「文盲」就是「理盲」，「請問嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美你們能接受自己的選民被這樣指責嗎？」

李正皓批評，整天為了自己參選2024年總統而煽動對立，但完全忽略國民黨地方諸侯的感受與為難，「這就是趙少康、這就是國民黨的亂源。」

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