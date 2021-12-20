雲林高人氣打卡點　「大埤稻草迷宮」又回來了

▲大埤鄉公所今日在活動會場舉行活動宣傳會，搶先讓大家一睹各項大型稻草意象創作的成果，並邀請全國鄉親25日參加「2021大埤鄉稻草酸菜文化季」開幕活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林大埤鄉主要農作為稻米、酸菜，去年由雲林縣府、大埤鄉公所及三結社區合辦的大埤稻草節，吸引許多網紅拍照打卡，超過百萬遊客造訪。大埤鄉公所20日在活動會場舉行活動宣傳會，搶先讓大家一睹各項大型稻草意象創作的成果，並邀請全國鄉親25日參加「2021大埤鄉稻草酸菜文化季」開幕活動。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是全台農業首都，其中稻作產量以及稻草收購量又以大埤鄉居全台之冠。大埤鄉透過產量第一的「稻」及供貨近八成的「酸菜」，結合鄉內20%的高齡者做為產業推廣以及找回過去農村「生活感」之推手，並期望從地方產業、風土以及美學三方面中著力並創造新的產業價值，提升大埤鄉能見度，增進鄉內發展。

▲大埤鄉公所今年度以300個稻草蒙古包、趣味童玩、稻草與酸菜體驗、藝文表演等提供親子遊樂。（圖／記者蔡佩旻攝）

大埤鄉長林森寶表示，本活動期望透過與社區合作，同時活化社區產業，提升本鄉能見度，增進鄉內發展，規劃構想理念以環保×藝術×產業×市集。林森寶說，今年度以稻草蒙古包、趣味童玩、稻草與酸菜體驗、藝文表演等提供親子遊樂，帶來往年農村生活的體驗；

另因應虎年到來，林森寶指出，今年製作一座約5公尺高的福虎寶藝術裝置應景，而園區內，社區亦請在地藝術工作者，結合竹編及稻草的元素，設計一隻約3公尺Q版的虎寶作品展示，並搭設竹編供民眾就近觀賞，今年除了本所辦理的相關特色活動及表演外，在園區部分另有攀樹體驗，讓民眾有得吃、有得玩。

▲雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、大埤鄉長林森寶邀請全國鄉親25日參加「2021大埤鄉稻草酸菜文化季」開幕活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

大埤鄉為了傳遞地方過去產業特色，每年都會舉辦稻草文化節及酸菜文化節讓大眾體驗與了解，而今年藉由酸菜體驗與草編藝術、趣味童玩等活動，讓來訪大眾感受農村文化新創意，而目前各項大型稻草意象也陸續完成中。本次活動將在12月25日上午9時起舉辦，相關作品展覽預計展示一個月。

▲大埤鄉公所今日在活動會場舉行活動宣傳會，搶先讓大家一睹各項大型稻草意象創作的成果，並邀請全國鄉親25日參加「2021大埤鄉稻草酸菜文化季」開幕活動。（圖／記者蔡佩旻攝）



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