東勢鄉鐵馬道遭棄置大量廢棄物　鄉長怒PO網：絕對嚴辦！

▲東勢鄉最近頻遭人惡意丟棄廢棄物尤其是蔗埕鐵馬道，垃圾中還有不少可辨視公司行號及地址的廢棄物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林東勢鄉蔗埕鐵馬道近日遭人丟棄大量大型廢棄物，東勢鄉長林維戊昨日怒發臉書，要鄉民「一起監督，把偷倒者抓出來，一定嚴懲嚴辦！」。林維戊指出，轄內遭惡意丟棄廢棄物，影響環境衛生，清潔隊清理後又被倒，其中蔗埕鐵馬道因平時較少人前往，被偷倒多次，根本完全無視公權力。

▲雲林東勢鄉蔗埕鐵馬道近日遭人丟棄大量大型廢棄物，東勢鄉長林維戊昨日怒發臉書，要鄉民「一起監督，把偷倒者抓出來，一定嚴懲嚴辦！」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林維戊表示，東勢鄉最近頻遭人惡意丟棄廢棄物尤其是蔗埕鐵馬道，垃圾中還有不少可辨視公司行號及地址的廢棄物，林維戊認為，這些廢棄物與一般事業廢棄成份不太一樣，比較像公司行號在清理辦公室或重新裝潢時所清出的大量廢棄物，被隨意丟棄，至於是所有者所為、或被委託清理的廢棄物清理公司亂丟，目前警方已和環保單位調查中，一定嚴懲。

▲遭棄置之廢棄物與一般事業廢棄不太一樣，比較像公司行號在清理辦公室或重新裝潢時所清出的大量廢棄物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林維戊說，被廢棄的地點雖然偏僻，但因鐵馬道還是有民眾會騎單車運動，也有社團認養環境衛生，清潔隊也會定期除草，所以垃圾被亂丟一定會發現，由於地點臨近褒忠鄉，也不排除是隔壁鄉鎮民眾前來偷倒，因附近沒有監視器，無法第一時間掌握偷倒者，所以將相關圖片PO網，請鄉民一起幫忙，一起揪出丟倒者，依法辦理。

▲遭棄置之廢棄物與一般事業廢棄不太一樣，比較像公司行號在清理辦公室或重新裝潢時所清出的大量廢棄物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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