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社會 社會焦點 保障人權

被討9萬怒殺債主！兇煞開車載屍2小時　選中茂林偏僻山區滅證　

記者陳宏瑞／高雄報導

雲林一名蘇姓男子（26歲）15日離家後，南下到高雄找客戶接洽案件後，人就在高雄市憑空消失，家屬非常緊張，所以在臉書發動協尋，結果一名林姓男子（34歲）在屏東自首，說是殺了人，警方隨後在高雄山區尋獲失蹤蘇男遺體，林姓嫌犯棄屍的地點在茂林區縣132線道6公里處，離嫌犯動手地點的車程超過兩個小時，地點相當偏僻。

▲▼林園分局搜尋蘇姓死者。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方找到蘇姓死者的地點在茂林山區，相當偏僻。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼警方查扣蘇姓死者的車子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方找到蘇姓死者的車子。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方目前經也已查扣蘇姓死者的車子，拖回林園分局，希望進一步清查林姓嫌犯是用蘇男的車子棄屍，還是用其他的交通工具。

警方初步調查，蘇姓死者是從事信用放貸的工作，15日離家後，到高雄88快速道路下找林姓男子商談債務問題，雙方疑似為了9萬元的還款問題起了口角，林男殺死蘇男後，將蘇男載往高雄山區棄屍。

家屬在聯繫不到蘇男後，17日向警方通報協尋，但蘇男的手機已經關機，直到20日凌晨林園分局接獲屏東刑警大隊通報，林姓男子到大隊自首，聲稱將蘇姓債主勒斃，並棄屍於茂林山區，警方成立專案小組今天上午在茂林山區搜查，尋獲蘇男遺體，經家屬確認後，將移往高雄市立殯儀館進行進一步相驗。

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