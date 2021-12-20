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紙糊的爛牆！蒙面盜踹破斗六美食街　業者無奈：生意難做又被偷

▲雲林斗六市雲林溪美食廣場上週傳出鐵板燒店家深夜遭竊，竊賊犯案手法竟是從防火巷將牆壁破壞後入侵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六市雲林溪美食廣場上週傳出鐵板燒店家深夜遭竊，竊賊犯案手法竟是從防火巷將牆壁破壞後入侵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市雲林溪美食廣場上週傳出鐵板燒店家深夜遭竊，竊賊犯案手法竟是從防火巷將牆壁破壞後入侵，竊取櫃台的現金及五倍券，業者損失近3萬元，業者受訪大嘆，生意難做加上過年又快到了，竟然還遭小偷，實在無奈。

監視器畫面拍下歹徒行竊畫面，趁夜深無人一名男竊賊從店家後方的防火小巷接近，疑似是用腳將廚房的牆踢破一個洞之後鑽入，近到廚房更將鐵架踩成V字型，進入店面後持手電筒迅速到收銀台搜刮錢財。

▲雲林斗六市雲林溪美食廣場上週傳出鐵板燒店家深夜遭竊，竊賊犯案手法竟是從防火巷將牆壁破壞後入侵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲竊賊用圍巾將整個頭都包起來，深夜侵入店家竊走現金券及現金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

業者指出，因還有經營夾娃娃機店，廚房後方還有連接倉庫，裡頭堆放不少價值昂貴的模型及收藏品，當天忘記鎖門，小偷雖然進入但並未偷走裡頭的物品，只順手拿走一件外套就匆匆離去。已向警方報案，也完成周邊監視器調閱。

▲雲林斗六市雲林溪美食廣場上週傳出鐵板燒店家深夜遭竊，竊賊犯案手法竟是從防火巷將牆壁破壞後入侵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲業者指出，竊賊雖然有進入倉庫，但拿了一件外套後隨即離去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警方表示，12月17日接獲店家報案，雲林西美食廣場有店家遭竊賊侵入偷竊，經派員到場採證及調閱監視器影像發現歹徒是從店家後面的防火巷進入，竊賊行竊時用圍巾將整個頭包起來剩眼睛，更用透明塑膠手套犯案，作案手法為以倉庫後方破壞侵入，竊取店家櫃檯收銀機現金近3萬元，警方目前已鎖定特定嫌犯追緝中，全案由斗六警分局全力偵辦中。

警方呼籲，店家可加自行裝門窗住宅警報器，如果有門窗被打開，即會發出響亮警報聲，以嚇阻歹徒侵入偷竊。另外本分局將針對轄區加強防竊巡邏防治竊案發生，也提醒店家結束應營業後收銀機的現金務必要帶走，以免歹徒覬覦侵入偷竊。

▲雲林斗六市雲林溪美食廣場上週傳出鐵板燒店家深夜遭竊，竊賊犯案手法竟是從防火巷將牆壁破壞後入侵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六市雲林溪美食廣場上週傳出鐵板燒店家深夜遭竊，竊賊犯案手法竟是從防火巷將牆壁破壞後入侵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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