久咳未癒罹食道癌！雲林縣警察局長朱宗泰今病逝　享壽61歲

▲朱宗泰不敵病魔，於今下午癌逝。（圖／記者蔡佩旻攝）

文／中央社

（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣警察局長朱宗泰去年9月25日到任，任內親力親為，著重打擊犯罪、協尋失蹤人口等，年初因久咳未癒發現罹癌，11月檢查出食道癌末期，經搶救不敵病魔，今天下午病逝。

朱宗泰為中央警察大學正科49期刑事系畢業，歷任刑事警察局副隊長、檢肅科科長、隊長、台南市政府警察局刑事警察大隊大隊長、高雄市政府警察局左營、三民第2分局分局長、警政署秘書室主任、刑事警察局副局長等職務，職務歷練完整豐富，去年9月25日接任雲林縣警察局長。

朱宗泰的幕僚、雲林縣警察局刑警大隊長曾順光表示，朱宗泰凡事親力親為，推動DNA尋親專案、無人機偵搜隊和科技執法上路AI辨識取締各項違規等業務，甚至把尋人視同社會案件一樣重要。

朱宗泰一天24小時當48小時使用，不時提點轄內分局長要掌握案件進度，面對犯罪集團要斬金援、向上溯源；朱宗泰今年初因久咳未癒到醫院治療，發現罹癌，他積極接受化療，治療過程中不忘工作，員警形容他是鋼鐵人，朱的友人紛紛勸他以身體為重，但他仍致力於打擊犯罪。

原本病況穩定的朱宗泰今年11月初略受風寒，心想是感冒到醫院就診，沒想到直接轉為住院觀察，進一步檢查出食道癌末期，雲林縣長張麗善曾到醫院探視，醫師忍不住說，「是位很不配合的病患」，因為心心念念在警政工作。

朱宗泰接受手術切除癌細胞，病況好轉到一般病房，不料朱宗泰在本月中旬突然跟護士講頸部疼痛不適，不久就陷入昏迷，再度送到加護病房，17日傍晚傳出病危，經醫療小組搶救化險為夷。

但朱宗泰仍不敵病魔，今天下午近2時病逝，享壽61歲。

雲林縣警察局發布新聞稿指出，已派員關懷慰問遺眷，並規劃成立治喪委員會，全力協助家屬辦理後續撫卹及喪葬等相關事宜。