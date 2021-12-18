林右昌完成公投投票　籲4項議題攸關國家發展：踴躍出來投票

記者郭世賢／新北報導

「重啟核四」等4項議題的全國性公民投票今（18日）登場，基隆市選委會主委林永發上午率隊前往多處投票所視察，市長林右昌則在投票後呼籲民眾踴躍出門投票，表達對於4項議題的看法。

▲基隆市長林右昌完成公投投票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

在投完票之後，林右昌接受媒體受訪指出，今天天氣有點濕冷，早上出門的人看起來還不是很多，公投是人民很重要的權益，4項議題也攸關國家發展，希望大家都要踴躍出來投票。

主委林永發表示，今天的公投是國內首度以純粹公投形式進行投票，雖然天氣有點冷，可能晚一點才會有比較多人出來投票，選委會事先已對於投票作業進行多次演練，為因應新冠肺炎疫情，投票所內也特別設置防疫圈票處，也特別規劃無障礙設施，相信今天的投票過程會非常順暢。

▲基隆市長林右昌表示，4項議題攸關國家發展票。

基隆市選委會表示，為因應疫情，投票所入口均依規定設有簡易檢疫站，備有口罩、額溫槍、消毒用酒精等防疫物品，投票人進入前都必須量測體溫、手部消毒，還有提供給發燒民眾專用的防疫圈票處遮屏。每1小時投票所工作人員都會以酒精消毒發票處、圈票處遮屏，圈選工具也會經常更換。

選委會特別提醒民眾，投開票所四周禁止喧擾行為，民眾前往投開票所，應避免穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，以免觸法。

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