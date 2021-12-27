趙少康批林智堅搞錯重點　要求民進黨「撤回地制法修正案」

記者黃巈禾／台北報導

針對新竹市長林智堅宣布棄選大新竹市長，中廣董事長趙少康27日表示，林智堅搞錯重點，選不選跟新竹縣市合不合併無關，他呼籲民進黨適可而止，及時撤回「地制法」的修正案。

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）



趙少康指出，大家批評合併是蔡英文要為林智堅找工作是一種諷刺，因為竹竹合併茲事體大，升格直轄市本來就有法律、有程序、有步驟，必需按部就班「照步來」，不是即興的一蹴可幾，也不是硬幹的暴虎馮河，吃緊弄破碗的道理難道不懂？

趙少康提到，現有6都都嫌太多，小小一個台灣需要7都8都9都嗎？不能用修正「財政收支劃分法」來平衡縣市財政不公嗎？真要合併新竹縣市，為什麼又故意丟掉苗栗縣？苗栗的竹南、銅鑼不也是高科技重鎮嗎？就算竹竹苗要升格直轄市，一定要在2022嗎？不能好好全盤考量到2026再實施嗎？

趙少康強調，國土規劃不是兒戲，民進黨先是急急如律令想要霸王硬上弓，在立法院把修正「地制法」交付二讀，被在野黨及輿論批評得體無完膚後，又想用林智堅不選來加強竹竹合併、升格的正當性，整個過程粗糙又瘋狂，不管林智堅選不選，都不應該這樣蠻橫的處理「地制法」及竹竹合併，民進黨還是適可而止，及時撤回「地制法」的修正案。