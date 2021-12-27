　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康批林智堅搞錯重點　要求民進黨「撤回地制法修正案」

記者黃巈禾／台北報導

針對新竹市長林智堅宣布棄選大新竹市長，中廣董事長趙少康27日表示，林智堅搞錯重點，選不選跟新竹縣市合不合併無關，他呼籲民進黨適可而止，及時撤回「地制法」的修正案。

▲▼戰鬥藍公投說明會台北場,趙少康 。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

趙少康指出，大家批評合併是蔡英文要為林智堅找工作是一種諷刺，因為竹竹合併茲事體大，升格直轄市本來就有法律、有程序、有步驟，必需按部就班「照步來」，不是即興的一蹴可幾，也不是硬幹的暴虎馮河，吃緊弄破碗的道理難道不懂？

趙少康提到，現有6都都嫌太多，小小一個台灣需要7都8都9都嗎？不能用修正「財政收支劃分法」來平衡縣市財政不公嗎？真要合併新竹縣市，為什麼又故意丟掉苗栗縣？苗栗的竹南、銅鑼不也是高科技重鎮嗎？就算竹竹苗要升格直轄市，一定要在2022嗎？不能好好全盤考量到2026再實施嗎？

趙少康強調，國土規劃不是兒戲，民進黨先是急急如律令想要霸王硬上弓，在立法院把修正「地制法」交付二讀，被在野黨及輿論批評得體無完膚後，又想用林智堅不選來加強竹竹合併、升格的正當性，整個過程粗糙又瘋狂，不管林智堅選不選，都不應該這樣蠻橫的處理「地制法」及竹竹合併，民進黨還是適可而止，及時撤回「地制法」的修正案。

ET快訊
酒駕男猛撞一家人「1死3傷」　法院裁定羈押禁見！
高雄酒駕新畫面曝光！死者「倒退護女兒」秒被撞上：完全無法反應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「晚上10點後限電」　他列出林靜儀10大爭議言論

高雄酒駕釀悲劇　立委建議修法「沒入車輛」或強化酒精鎖

林智堅棄選大新竹！他憂綠營「誰能贏韓國瑜、柯文哲？」網點名1人

顏寬恒政見第一箭！　承諾提高公幼托數量、力拚公私比例平衡

趙少康批林智堅搞錯重點　要求民進黨「撤回地制法修正案」

鄭文燦讚林智堅：不計個人榮辱　朝野都應推崇他的高度

林智堅為大局棄選？　國民黨批裝清高！籲立即召開國土規劃會議

「顏寬恒在學韓國瑜！」　卓冠廷：不用牽拖國家機器

林智堅不參選大新竹市長　邱顯智：請柯建銘停止政治操作

「敬佩支持林智堅棄選」　民進黨：遺憾在野黨操作扭曲大新竹

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

五月天「向粉絲要禮物」：花錢還讓我們開心　阿信「沒看《華燈初上》嗎」...石頭：信媽媽XD

「晚上10點後限電」　他列出林靜儀10大爭議言論

高雄酒駕釀悲劇　立委建議修法「沒入車輛」或強化酒精鎖

林智堅棄選大新竹！他憂綠營「誰能贏韓國瑜、柯文哲？」網點名1人

顏寬恒政見第一箭！　承諾提高公幼托數量、力拚公私比例平衡

趙少康批林智堅搞錯重點　要求民進黨「撤回地制法修正案」

鄭文燦讚林智堅：不計個人榮辱　朝野都應推崇他的高度

林智堅為大局棄選？　國民黨批裝清高！籲立即召開國土規劃會議

「顏寬恒在學韓國瑜！」　卓冠廷：不用牽拖國家機器

林智堅不參選大新竹市長　邱顯智：請柯建銘停止政治操作

「敬佩支持林智堅棄選」　民進黨：遺憾在野黨操作扭曲大新竹

酒駕男釀禍「不敢讓媽知道」！撞碎1家4口腿軟狂喊：對不起

酒駕撞1家4口！　GINO「家被毀掉後悔都沒用」：死刑不廢也請鞭刑

流行歌曲話當年／渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

周湯豪亂入丟丟妹直播！　被「高八度叫賣」嚇傻…縮牆邊爆笑反應瘋傳

快訊／酒駕男猛撞一家人「1死3傷」　法院裁定羈押禁見！

「晚上10點後限電」　他列出林靜儀10大爭議言論

中國測試世界功率最大「史特林發動機」　額定功率上看320千瓦

女星遭騙簽保險「要繳1億元」！　驚覺存款見底哭訴：當我富翁

季霆剛／面對美國挑戰　中俄關係日益緊密

台灣對外交危機麻木　美智庫竟稱：沒邦交更好！

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

即／林智堅將棄選大新竹市長　稍後發布正式聲明

快訊／新北+1足跡遍佈板南線　侯友宜公布採檢結果

將官晉升　中將4人、少將19人

「倒掛」中華民國國旗　台美會道歉了

快訊／柯文哲AZ混打第三劑BNT　直喊打1cc針頭「怎麼這麼痛」

大新竹升格林智堅嗆問朱立倫1句話　這4個字被酸

酒駕男撞死人　黃國昌：政府何時宣戰？

彰化也喊要升格　王惠美：阮沒比人卡細漢

柯建銘批國民黨中邪　民眾黨時力大可不必

林智堅棄選！他憂綠營誰能贏韓國瑜柯文哲？

快訊／柯建銘曝親自打電話給楊文科　「他答應竹竹併絕不退縮」　

「原以為游錫堃是老實人」　藍委聽完一句話：黨性如此強

尼加拉瓜把台灣使館轉交中共　外交部大怒

更多熱門

相關新聞

鄭文燦大讚林智堅：不計個人榮辱得失

鄭文燦大讚林智堅：不計個人榮辱得失

新竹市長林智堅27日晚間宣布，為了能促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，不會參選2022大新竹的市長，希望這樣的決定，能促使各在野政黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。對此，桃園市長鄭文燦大讚林智堅，不計個人榮辱、得失。

林智堅為大局棄選？　國民黨批裝清高

林智堅為大局棄選？　國民黨批裝清高

法國單日新增確診首破10萬　入院治療患者倍增

法國單日新增確診首破10萬　入院治療患者倍增

林智堅不選大新竹市長　邱顯智反嗆柯建銘

林智堅不選大新竹市長　邱顯智反嗆柯建銘

林智堅棄選大新竹市長　蔡英文回應了

林智堅棄選大新竹市長　蔡英文回應了

關鍵字：

趙少康林智堅林智堅棄選大新竹竹竹合併升格影音

讀者迴響

熱門新聞

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

綜藝天王星二代家教大比拼！

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面