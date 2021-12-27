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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林智堅為大局棄選？　國民黨批裝清高！籲立即召開國土規劃會議

記者黃巈禾／台北報導

針對新竹市長林智堅宣布棄選合併後的大新竹市長，國民黨文傳會表示，國民黨的態度一以貫之，從頭到尾皆認為林智堅個人政治前途根本不是重點，而是竹竹苗如何妥善合併升格，處理《財劃法》等攸關升格與在地社會福利資源分配的真議題，打開區域發展與產業升級的未來。

▲新竹市長林智堅專訪▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

國民黨指出，「林智堅不選事小，竹竹苗升格事大」，民進黨「因人設事」、「量身訂作」的鬧劇，已引起台灣社會的強烈反感，即便是林智堅退選的難堪下台階也無法平息。

國民黨認為，當超過七成民意不信任民進黨是真心為國土規劃著想而支持2026做好配套再合併，蔡英文、柯建銘力主趕在2022竹竹合併就是民進黨「因人設事」的一齣歹戲，試圖將黨內封賞權力遊戲的代價由全民承擔，民眾都看在眼裡。

國民黨提到，當林智堅終於自行終止連月來的政治操作，也不必表現清高，把「因人設事」的鬧劇演成如今「委屈犧牲」的悲情劇，因為林智堅本人不是問題，整個民進黨上上下下為了林智堅演出這場選舉佈局的鬧劇、不考慮長遠發展才是台灣民主的真問題，而民進黨受到社會輿論高度反對之下懸崖勒馬，更彰顯民主有賴於全民共同參與監督把關。

國民黨強調，政府應以台灣整體國土規劃的格局來討論區域升格，建議蔡英文總統召開國土與財政規劃國是會議，邀請全國的縣市首長以及學者專家來實質討論台灣地方規劃與財政分配，才是推動國家前進應有的作為。

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