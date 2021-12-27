　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國單日新增確診「首破10萬」　入院治療患者倍增

文／中央社

法國26日的單日新增確診數首次超過10萬，並且入院治療的患者比上月倍增，於此同時，法國政府雖不願再度實施封城，卻因變異株Omicron迅速擴散，已有專家呼籲採取必要措施。

美聯社報導，根據巴黎市衛生部門指出，上週巴黎市每100人中超過1人確診，大多數新增確診因感染變異株Omicron，當地公衛專家預估，Omicron將在未來數日成為法國的主流病毒株，至於英吉利海峽（English Channel）彼岸的英國則是早已如此。

▲▼法國衛生部長維蘭 (Olivier Veran)。（圖／路透）

▲法國單日新增確診破10萬例，衛生部長維蘭 (Olivier Veran)感到頭痛。（圖／路透）

於此同時，由於近幾個月感染另個變異株Delta的病例驟增，以致法國醫療院所收治的病患數隨之攀升，導致耶誕假期期間，加護病房再度超荷，過去一週，法國超過1000人染疫而死，累計法國染疫死亡人數已逾12萬2000人。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）將在明天召開緊急會議，討論接下來該如何遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，若干科學家與教育界人士呼籲假期結束後延緩學生返校上課，還有人建議有必要再度實施宵禁。

法國疫情嚴峻，歐洲其他國家也同樣拉警報，像是比利時則是從即日起實施新的防疫管制措施，下令電影院及音樂廳等文教娛樂場所歇業。

至於在荷蘭，當局則是採取比歐洲各國更嚴格管制，並下令所有非必要的店面、餐廳、酒吧暫停營業，同時藉由局部封城措施延長學校的假期。

Omicron成為英國的主流病毒株已經好幾天，當局的防疫規範向來是傾向於民眾自動自發，而且比起歐洲的其他國家相對寬鬆，不過執政的保守黨（Conservative）政府表示，打算在耶誕節後實施新的防疫管制。

英國的單日新增確診數24日創下新高達到12萬2186例，但是耶誕節當天並未通報疫情數據。

至於蘇格蘭（Scotland）、威爾斯（Wales）及北愛爾蘭（Northern Ireland）則是從即日起針對社交活動實施新的防疫管制，主要是限縮聚會人數，餐廳、酒吧與夜店等餐飲業者稱，這些措施損及經濟。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
安平海中驚見浮屍　查出身分是他
看完電影「1舉動」超多人做！　網全氣炸撻伐
限時3天！　超商「買21杯大美式送22杯中美式」
「尾牙每人補助350元」員工心寒嫌爛！他卻羨煞
法新社全球十大趣聞　台灣「鮭魚之亂」上榜
20多歲弟「狂腹瀉」　一檢查嚇傻：癌末了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法國單日新增確診「首破10萬」　入院治療患者倍增

盲眼龍婆預言：2022年「這地區有更猛病毒」　外星人入侵地球

反應兩極！朴槿惠獲特赦　衝擊韓國明年總統大選

法新社2021全球十大趣聞　台灣唯一上榜竟是「鮭魚之亂」

研究：英國一半古代基因　來源可能是法國

同事問他「可以出去放屁嗎」　脹氣檢察官控太傷人！怒提告卻敗訴

雪彈狂擊日本！最北麥當勞叔叔1夜被淹沒　雪堆「冒出一顆頭」傻笑

司機酒駕逆向行駛「撞死3姊弟」！最大才20歲...家人慟：生命破碎了

東奧「省下498億」仍是史上最貴奧運　官方估算成本出爐

高齡者沒打疫苗「住進ICU」機率高60倍　英重症病床快被占滿

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

五月天「向粉絲要禮物」：花錢還讓我們開心　阿信「沒看《華燈初上》嗎」...石頭：信媽媽XD

法國單日新增確診「首破10萬」　入院治療患者倍增

盲眼龍婆預言：2022年「這地區有更猛病毒」　外星人入侵地球

反應兩極！朴槿惠獲特赦　衝擊韓國明年總統大選

法新社2021全球十大趣聞　台灣唯一上榜竟是「鮭魚之亂」

研究：英國一半古代基因　來源可能是法國

同事問他「可以出去放屁嗎」　脹氣檢察官控太傷人！怒提告卻敗訴

雪彈狂擊日本！最北麥當勞叔叔1夜被淹沒　雪堆「冒出一顆頭」傻笑

司機酒駕逆向行駛「撞死3姊弟」！最大才20歲...家人慟：生命破碎了

東奧「省下498億」仍是史上最貴奧運　官方估算成本出爐

高齡者沒打疫苗「住進ICU」機率高60倍　英重症病床快被占滿

曾坐4年牢…鳳梨「又進警察局」！　驚曝：一次見兩個局長

顏寬恒政見第一箭！　承諾提高公幼托數量、力拚公私比例平衡

趙少康批林智堅搞錯重點　要求民進黨「撤回地制法修正案」

剛交屋「馬桶爆噴」變黃金湯屋！他錄47秒慘況：飄著騷味豆芽菜

連環屁是大腸癌前兆？臭屁、響屁一次看懂！

未來網紅顧流量也勤做公益「復育阿美族語」！黃子佼主持現場嗨爆

鄭文燦讚林智堅：不計個人榮辱　朝野都應推崇他的高度

高雄酒駕男害死二寶媽！　KIMIKO罕見發怒：請重罰心存僥倖的人

寒冬送暖！中市關懷據點獲贈健步機　長者活動展笑顏

熟男左膝退化性關節炎險廢　自體幹細胞療法還他健壯腿

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

國際熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

尼加拉瓜總統「沒收台灣資產」轉交北京

Google空拍驚見「幽浮墜毀」南極洲

人類拉拔長大　猩猩野放遭同類打死

格鬥冠軍稱新冠是小病毒　結果不到2周病逝

英食腦囚犯「漢尼拔」　孤獨困地牢38年慘況曝

杜特蒂：台海若開戰 菲律賓將保持中立

Pornhub熱門關鍵詞曝！這個聖誕大家都在看她

比爾蓋茲曝：2022年最擔心這件事

科學家：Omicron漸失威力　4QA一次看

禁員工上班手機充電！摳門老闆嗆偷電：發現就扣薪

買肯德基吃到「1部位」超想吐　她崩潰留2星負評

北韓鬼畜軍醫！溜病房餵「住院女兵」安眠藥性侵

法新全球十大趣聞　台灣「鮭魚之亂」上榜

更多熱門

相關新聞

林智堅不選大新竹市長　邱顯智反嗆柯建銘

林智堅不選大新竹市長　邱顯智反嗆柯建銘

新竹市長林智堅27日宣布，自己不會參選2022合併升格後的大新竹市長，希望促成各黨一起支持大新竹合併的訴求。對此，時代力量立委邱顯智表示，尊重林智堅的選擇，也請民進黨立法院黨團總召柯建銘聽清楚林智堅的弦外之音，停止政治操作。

林智堅棄選大新竹市長　蔡英文回應了

林智堅棄選大新竹市長　蔡英文回應了

「敬佩支持林智堅棄選」　民進黨：遺憾在野黨操作扭曲大新竹

「敬佩支持林智堅棄選」　民進黨：遺憾在野黨操作扭曲大新竹

林智堅棄選大新竹市長　她：怎能作為交換條件？

林智堅棄選大新竹市長　她：怎能作為交換條件？

「林智堅棄選大新竹展現決心」　王定宇：國民黨算計可以停了

「林智堅棄選大新竹展現決心」　王定宇：國民黨算計可以停了

關鍵字：

影音

讀者迴響

熱門新聞

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

綜藝天王星二代家教大比拼！

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面