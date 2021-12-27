氣象局發佈低溫特報！1地區「急凍10°C↓」　這天起再冷4天

記者閔文昱／綜合報導

今（27日）大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地濕冷，中央氣象局稍早也對金門縣發布低溫特報。另外，今晚至明（28日）晨持續受大陸冷氣團影響，台南以北及宜蘭低溫僅11至13度，到白天各地氣溫才會略回升，不過到了周四（30日）東北季風增強，接下來一連3天北部及東北部地區天氣較涼，中南部早晚亦涼，提醒民眾注意。

▲由於大陸冷氣團及華南雲雨區影響，各地氣溫明顯偏低。（圖／資料照）

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氣象局表示，受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，27日晚至28日晨金門縣局部地區有10度以下氣溫發生的機率，而台南以北及宜蘭低溫僅11至13度，其他地區14至16度，到了白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫略回升，北部及東北部高溫19、20度，中部地區、台南及花蓮21、22度，高屏及台東23至25度。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

水氣方面，迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部山區偶有局部短暫飄雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

氣象局透露，周三（29日）各地氣溫逐漸回升，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；清晨西半部地區有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

▲ 周四東北季風增強，將持續影響至下周日。（圖／資料照）

氣象局指出，周四東北季風增強，31日（周五）至1月2日（下周日）東北季風影響，北部及東北部地區天氣較涼，中南部早晚亦涼，日夜溫差大；北部山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局提醒，到了下周一（3日），東北季風減弱，氣溫稍回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。4日至6日為東北季風減弱，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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