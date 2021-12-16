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快訊／高雄印尼漁工搭機飛澎湖才知確診！　53人遭匡列…仲介慘了

▲高雄市衛生局外觀。（圖／記者許宥孺攝）

▲漁工搭機飛澎湖才知確診，仲介疑似違法，衛生局將究責。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名印尼籍漁工完成自主健康管理後預計搭機赴澎湖上工，因出海需先行採檢，但他沒有等院方通知採檢結果，16日下午便擅自搭機飛往澎湖，直到班機落地，澎縣府才接獲疾管署通知，得知該名印尼籍漁工採檢陽性。高雄市衛生局疫調後，匡列其接觸者53人，另針對個案未確認檢驗結果就搭機，仲介疑似違法，將依法究責。

高雄市衛生局表示，個案為專案引進國際移工，是44歲印尼籍男性，個案提供紀錄顯示，已接種2劑莫德納疫苗滿14天，11月23日夜間自桃園國際機場入境，11月24日凌晨入住中部集檢所，11月23入境時採檢PCR陰性，12月6日居家檢疫14天期滿採檢PCR陰性，後續7天自主健康管理期間皆於中部集檢所完成。

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衛生局指出，個案檢疫及健康管理21天期滿後，12月15當日因預定前往澎湖上工，由仲介接送至高雄市楠梓區公司住所並在下午安排採檢PCR，12月16日傍晚未確認檢驗結果，隨即搭乘國內線班機前往澎湖，約下午5點接獲檢驗結果為陽性（Ct值37.06）。

衛生局強調，個案無症狀，研判可能為境外移入舊案，近日將進行複驗。個案於高雄市約24小時，除採檢外其餘時間均停留於公司住所，經初步疫調已匡列接觸者53人，包含同車司機1人、共乘國際移工21人（其中3人PCR陰性）、仲介公司接觸者12人、班機共乘接觸者19人。針對個案未確認檢驗結果即搭機前往澎湖，仲介疑有違反《傳染病防治法》相關情事，衛生局將依法究責。

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