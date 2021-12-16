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台灣燈會重返高雄　主燈「7公里長的愛河」華麗登場

▲透過燈光編程和影像設計，橋體與河岸景觀展現多元展演及多變色彩的可能性。（圖／高雄市文化局提供）

▲透過燈光編程和影像設計，橋體與河岸景觀展現多元展演及多變色彩的可能性。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

迎接2022台灣燈會在高雄，高市府運用與英國泰晤士河同等級的智慧燈光控制系統，讓愛河沿岸7公里長和6座橋樑重新上色打光，串聯河岸與橋體燈光連動，形塑「主燈是一條河」的美麗壯闊意象。

睽違20年，台灣燈會重返高雄，市府打造雙主場，並預告這將是歷年燈區場域面積最大的一屆，將在愛河沿岸打造具數位美學、節能且有動態展演功能的國際級智慧控制系統，並串聯高雄流行音樂中心、橋體和河岸燈光連動，透過無限種模式燈光編程及影像展演，改造後的愛河燈光，勻光、柔光，更兼顧安全與活動舒適，今昔對比的愛河，風貌截然不同。

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▲七賢橋燈光改造前後實體對照。（圖／高雄市文化局提供）

▲中正橋燈光改造前後實體對照。（圖／高雄市文化局提供）

▲高雄橋及輕軌橋燈光改造前後實體對照。（圖／記高雄市文化局提供）

▲高雄橋及輕軌橋燈光改造前後實體對照。（圖／記高雄市文化局提供）

文化局長王文翠表示，這次光環境改造跳脫傳統工程思維，嘗試從設計觀點切入，以減光、惜光、柔光為原則，減少河畔不必要且耗能燈具，新設照樹燈點亮樹叢，回歸愛河沿岸樹林原始樣貌；並柔和照明，減少銳利光色，讓市民在愛河沿岸活動，除得到舒適的休憩空間，安全性也同時被兼顧；透過智慧燈控的128000個控制點，節能控制愛河橋樑燈光色彩，除減少能源浪費，也讓大家更珍惜這難得的光。

▲重新點亮河岸景觀燈，提升水岸空間整體舒適度及安全照明。（圖／高雄市文化局提供）

▲重新點亮河岸景觀燈，提升水岸空間整體舒適度及安全照明。（圖／高雄市文化局提供）

文化局指出，本次愛河光環境改造也改善橋體燈具新舊落差，整合水岸景觀色調，並以創新燈具和科技導入，讓橋體成為最好的展演載體，以更大的變化性和包容性與環境進行對話；喚起市民朋友對河岸和城市紋理的重視，產生城市認同，打造專屬當代港都的燈光運用新氣象。

▲選用不眩光之景觀燈具，柔和照明光線提供市民更舒適的河畔休憩環境。（圖／高雄市文化局提供）

▲選用不眩光之景觀燈具，柔和照明光線提供市民更舒適的河畔休憩環境。（圖／高雄市文化局提供）

▲高穩定光纖網路傳輸及智慧控制，可串聯高流中心、愛河流域橋體和河岸之間燈光連動。（圖／高雄市文化局提供）

▲高穩定光纖網路傳輸及智慧控制，可串聯高流中心、愛河流域橋體和河岸之間燈光連動。（圖／高雄市文化局提供）

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