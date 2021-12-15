國內首創！台灣燈會主燈竟是整條「愛河」　效果媲美泰晤士河 　

▲智慧燈光系統整合橋體搭配活動設定多種編程展演模式。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

2022年台灣燈會重返高雄，將以「愛河灣」及「衛武營國家藝術文化中心」打造雙主場，高市府今(15日)公布，將在愛河沿岸打造具數位美學、節能且有動態展演功能的國際級智慧控制系統，愛河將會是史上最大規模的主燈，「媲美倫敦泰晤士河」。

睽違20年，台灣燈會重返高雄，市府打造雙主場，並預告這將是歷年燈區場域面積最大的一屆，除了「陸海空」全面策展的概念佈局，更將結合高雄智慧城市發展策略，針對城市整體光環境美學改造。

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▲▼高流結合智慧燈光系統璀璨變身，未來高流燈光將結合節慶活動需求變化展演。（圖／高雄市文化局提供）

市府表示，作為台灣燈會主場之一的愛河灣，市府要在愛河沿岸打造一具數位美學、節能且兼具動態展演功能的國際級智慧控制系統，2022台灣燈會將更加閃耀愛河，點亮高雄。而目前愛河燈光測試畫面釋出，引起外界熱烈討論，預告愛河將成為這次台灣燈會的主燈之一，而這也將是史上最大規模的主燈。

史哲副市長指出，20年前，燈會讓大家看見愛河蛻變；20年後，高雄的主燈更將是這條河，這一次，透過愛河橋樑燈光色彩變化及周邊水岸光環境改造，將設計、城市治理、燈光環境美學的概念導入台灣燈會，透過燈會改造城市光環境、開創智慧城市燈光美學新概念。

▲智慧燈光系統整合橋體搭配活動設定多種編程展演模式。（圖／高雄市文化局提供）

文化局表示，本次愛河光環境橫跨範圍廣、施工難度高，也有賴周邊商家協力進行光環境改造，而水岸更重新點亮近千盞景觀矮柱燈，除兼顧水岸舒適照明也提升整體安全，柱燈透過燈控系統律動變色，成為串起愛河最閃亮的珍珠項鍊。

▲建國橋橋體燈光優化後，使橋體更顯璀璨亮麗。（圖／高雄市文化局提供）





▲中正橋燈光優化後，透過色彩轉變更突顯橋體結構之美。（圖／高雄市文化局提供）

愛河光環境改造團隊中，更特別邀請亞洲最具影響力的照明設計師，曾改造台北101、上海外灘燈光的燈光詩人-賴雨農擔任總設計，並結合昕諾飛(前身為飛利浦)及高流燈光團隊合敬企業，使用與英國泰晤士河、上海外灘、台北101同等級國際級燈光控制系統，透過光纖網路，串接高流中心、輕軌橋、高雄橋、中正橋、七賢橋、建國橋進行燈光連動，這是國內首創，也是超越倫敦泰晤士河目前世界最大規模景觀橋樑連動控制燈光案。未來，橋樑燈光與水岸光環境相互輝映、光點成河，將打造屬於高雄城市最具魅力的光影表情。