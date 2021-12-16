史上最慘！疫情重創　印尼峇厘島去年僅有45名外國旅客

▲度假天堂峇里島因疫情衝擊，去年外國觀光客人數雪崩式墜跌。圖為該島的著名景點阿貢火山。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)16日報導，由於新冠疫情衝擊，全球各處的旅遊勝地都面臨遊客大幅減少的慘況，當中以印尼峇里島遭受的打擊最為嚴重。

因為嚴格的邊境管控和機場關閉措施，以往峇里島每年經常接待數百萬的國際觀光客。但是在2021年一整年，僅接待45名國外旅客！此一數字已獲得當地統計局確認。

報導指出，一向受全球旅客青睞的峇里島在2019年接待的觀光客人數約為620萬人，2020年降至105萬。到了2021年全年，僅接待了45名國際遊客。峇里島旅遊部門負責人說：「這是我們有記錄以來，到訪外國旅客人數最少的一次。」

CNN稱，由於峇里島上的國際機場幾乎全年都處於關閉狀態，這45名旅客似乎都是透過搭乘私人遊艇抵達。儘管機場已在今年10月14日正式重新開放國際航班，但迄至目前為止，仍只有印尼國內航班進出機場，主要來自首都雅加達。

報導指出，外國旅客目前如果想前往峇里島，必須配合嚴格的新冠防疫入境措施。旅客首先須花費300美元(約9000元台幣)獲得商務簽證(目前暫停核發觀光簽證)、接受多次PCR檢測、並且購買特殊的醫療保險。此外，由於沒有直飛航班，機票成本也比之前來得高。

峇里島一名飯店及餐廳協會的負責人說：「面對這些障礙，我們很難期望有很多外國旅客來峇里島觀光。」不過他也表示：「隨著國內旅遊業的逐步回溫，還是可以看到一絲希望曙光。」目前峇厘島的飯店入住率約為35%。

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