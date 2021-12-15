長官提醒別酒駕！老鳥警回「收到」　隔日英雄救美拒酒測下場慘

▲鳳山分局警備隊員警酒駕拒測，遭記一大過、調地處分。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警局鳳山分局警備隊一名52歲簡姓員警，13日晚間與朋友喝酒聚會，由女友載回家，未料，女友回程因交通違規遭警方攔查，急忙通知簡姓員警到場協助，簡員二話不說就騎車出門，並喊對方「學長」，值勤員警一聽竟是自己人，當下要求酒測，但簡員拒測，警方開出18萬元罰單並扣車。鳳山分局查處後，對簡員記一大過，而警備隊長、分局長等主管也都有連帶責任。

這起事件發生在13日晚間10點多，簡姓員警約女友、朋友一起吃薑母鴨，席間喝了2瓶啤酒，後由女友開車載送回鳥松區租屋處，簡員到家後，女友再獨自開車回程，未料路上因交通違規遭員警攔查並開單，女友心急，連忙打電話給簡員，要他來幫忙。

簡姓員警二話不說就騎乘機車到場關心，並自投羅網開口叫一聲「學長」，希望對方能通融，未料執勤員警一聽是自己人，還聞到簡員身上也飄酒味，當場要求酒測，但簡員拒測，被開出18萬元罰單並扣車，再通報鳳山分局督察組。

鳳山分局表示，經查處後，已依「警察人駕車安全考核實施要點」擬議記一大過，並報請警察局調整服務地區，另輔導該員提前退休。本分局將持續要求同仁恪遵酒後不開車、開車不喝酒規定，嚴守法令規範，以維警察形象。

鳳山分局長林依仰指出，簡員已在警界服務33年，排定13、14日輪休，休假前，警備隊長有提醒不要酒駕，簡員還回傳「收到」，沒想到還是發生酒駕，也許是當時情急沒想太多，但是經調查後，仍給予最嚴厲處分，記大過一支並調地，而相關主管包括警備隊長、分局長也有連帶責任，分別遭記1支小過、1支申誡。不過簡員事後有寫報告打算提早退休，將輔導提早退休。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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