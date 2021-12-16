高雄輕軌鼓山段通車了！　即起至1／2「全線」免費搭乘

▲高雄環狀輕軌鼓山段C17-C20路段完成履勘，新增3站於16日下午5點開始試營運。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌C17-C20路段16日起進入試營運階段，為鼓勵市民朋友搭乘，高雄市長陳其邁宣布，高雄輕軌自即日起至2022年1月2日全線免費搭乘。

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▲高雄市長陳其邁出席輕軌試營運通車典禮。（圖／記者許宥孺翻攝）



陳其邁表示，C17至C20是連接駁二藝術特區到美術館區，內惟到鼓山最重要的環節，也是輕軌連結台鐵最重要的路段，將串連區域間醫療、民生消費、會展、百貨、觀光等多功能運輸，讓交通更加便利。同時也結合周遭綠園道景觀，展現高雄宜居、永續發展等重要的市政建設。

陳其邁說，高雄輕軌在雙十國慶煙火，成功吸引遊客搭乘，運量突破5萬人次，今年10至12月平均日運量也來到1萬人次，假日運量也逐漸突破2萬人次，為迎接高雄跨年活動及明年重返高雄的台灣燈會，市府增購4台輕軌列車投入跨年疏運行列，讓當日輕軌尖峰班距來到5分鐘外，散場時段輕軌末班車亦延後服務至深夜2點端點站發車，並協調臺鐵配合增開7班次加班列車服務外縣市遊客，旅客可經由輕軌C20臺鐵美術館站與臺鐵轉乘，歡迎市民朋友及遊客多加利用。

▲▼高雄輕軌鼓山段通車，即日起至2022年1月2日全線免費搭乘。（圖／記者許宥孺翻攝）

捷運局指出，本次輕軌新增C18鼓山、C19馬卡道以及C20臺鐵美術館等三站，本路段將是高雄最美、最富藝術感的輕軌，輕軌不只是交通工具也是人文藝術，C18-C20路段因臺鐵救災逃生需要，鋪面採全混凝土軌道設計，市府委託藝術家以軌道為畫布，藉著簡單幾何圖樣及色彩，讓地景藝術重塑軌道，讓輕軌融入自然及人文藝術，與鄰近之美術館相互呼應，增添該區域人文藝術氣息。

輕軌C17-C20路段正式開通試營運，市府推出「免費搭乘」好康服務，即日起至明(111)年1月2日止，可全面免費搭乘高雄輕軌。通車後首班車及末班車維持目前6:30及22:00由端點站發車，尖峰時段班距為10分鐘：平日(6:30-8:30、16:30-18:30)、假日(13:00-18:00)，離峰時段則維持15分鐘班距，歡迎民眾前來體驗搭乘。