86歲嬤心臟病纏身！術後每天搖呼拉圈也不喘　閒暇還會玩股票

▲張陳阿嬤開心回診致贈鮮花。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

86歲的張陳阿嬤被心臟病纏身20年，12年前曾在北部接受「開心」手術，術後仍會胸悶、覺得喘，8年前在高醫診斷出主動脈嚴重鈣化，張陳阿嬤和家人討論後，決定接受主動脈瓣膜置換手術，術後能騎腳踏車追風、每天搖呼拉圈運動，閒暇時間還能玩股票，生活都不須兒女操心。

張陳阿嬤16日在女兒的陪同下回到高醫，並送上鮮花感謝醫療團隊多年照顧。阿嬤還笑著透露，今早和女兒是悠閒地騎著腳踏車到醫院，也不覺得累。

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▲張陳阿嬤心臟病纏身20年，開過2次心臟手術，搖呼拉圈也不喘。（圖／記者許宥孺攝）

來自台南官田的張陳女士已經當阿祖，已故的先生自農會退休，她靠養魚、餵豬貼補家用，之後遷居高雄，發覺爬樓梯、動一下就會喘，就醫診斷出三條動脈堵塞，12年前曾到北部接受冠狀動脈繞道手術，術後就近在高醫追蹤，仍有胸悶、胸痛、呼吸短促等現象，8年前經詳細檢查發現，主動脈有嚴重鈣化情形，且主動脈瓣狹窄越來越嚴重，醫師評估建議接受主動脈瓣膜置換手術。

張陳阿嬤說，現在術後每天都保持規律生活習慣，早上禮佛後就搖呼拉圈，吃飯看電視，「閒暇看股票賺錢」，接著洗衣服就過了一個下午。

張陳阿嬤的女兒說，當子女說不緊張是騙人的，即便家族有人是醫師、護理師，但大家仍討論好多次，還好醫療團隊的解釋非常清楚，也讓兄弟姊妹很放心，媽媽願意開刀，我們也尊重他，術後狀況也非常好，不像之前講個話、做家事就喘，不用子女操心，「媽媽是很乖的病人，我們只需要陪伴回診」。

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟外科主任謝炯昭。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的高醫心臟血管外科主任謝炯昭表示，張陳阿嬤多年前曾在北部做過冠狀動脈繞道手術，術後在高醫追蹤，阿嬤主訴仍會胸悶、胸痛、呼吸短促，診斷出3條動脈阻塞、以及主動脈狹窄、嚴重鈣化，判斷不適合再做一次開心手術，轉接受經導管主動脈瓣膜植入術。

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長羅傳堯。（圖／記者許宥孺攝）

高醫附設中和紀念醫院副院長羅傳堯表示，高醫自2013年12月開始執行經導管主動脈瓣膜植入術(TAVI)，至今已成功為115名主動脈瓣狹窄的年長者完成手術，所有病人術後30天的死亡率為0%，手術成功率達100%。患者平均年齡81.79歲，其中10名患者年齡超過90歲，張陳阿嬤就是院內第一例。

謝炯昭指出，傳統心臟手術須把胸骨鋸開並接上心肺機，讓心臟停止、把主動脈切開，手術對身體創傷不小，尤其是心臟停止後又要恢復跳動，但TAVI手術則是維持心臟跳動，只要開一個小傷口就能直入瓣膜，患者不會明顯感覺到手術創傷。

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟血管內科醫師邱正安。（圖／記者許宥孺攝）

高醫心臟血管內科主治醫師邱正安表示，主動脈瓣膜狹窄好發於65歲以上，發生機率會隨著年齡增長而增加，國外研究指出70歲以上有70%以上罹患主動脈瓣膜狹窄。病人走路或運動時就會喘，嚴重時會導致血流滯留肺部，造成肺積水，而無法平躺睡覺，甚至出現呼吸困難需要插管；一旦出現全身無力、頭暈、喘，或嚴重到低血壓及昏厥，就必須緊急接受手術治療。

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