2021十大教育新聞出爐　「疫情下的教育」蟬聯頭條

▲2021十大教育新聞出爐，疫情下的教育蟬聯頭條。（圖／全教總提供）

記者許敏溶／台北報導

全國教師工會總聯合會今（16日）公布「2021年台灣十大教育新聞」暨新聞評論，受到新冠肺炎連續2年嚴重影響教育界，也讓疫情下的教育再度蟬聯今年頭條，全教總也公布年度金驢獎，今年首度沒頒發給個人，而是抽象但又確實存在的「教育官場『河蟹』文化」，藉此凸顯今年發生學習歷程檔案遺失等事件，但卻教育界高官卻安坐其位，讓人感到不可思議。

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▲全教總公布今年金驢獎，教育官場『河蟹』文化獲獎。（圖／全教總提供）

2021年即將進入尾聲，又到了回顧年度事件的熱門時刻，全教總今公布「2021年台灣十大教育新聞」暨新聞評論，受到疫情影響，「疫情下的數位教育、私校退場條例延宕、高中職員額長期未依法編制」，繼去年支後再度入選今年十大教育新聞，另外「調薪獨缺員工代表；私校門神、雙薪肥貓橫行」等也入列。

全教總分析，2020年疫情初起，重創各國學校教育，今年5月台灣也迎來長時間的停課，如何優化在家自學的學習品質，成為各方關注焦點，而數位教育是不得不面對的趨勢，但仍有許多問題待解，不能把「生生有平板」當成數位教育的成果，針對持續提升數位學習的內涵與品質，教育部、各級學校與全體教育同仁仍有很大的努力空間。

此外，全教總今年頒發「金驢獎」，首次沒有頒給個人，而是頒發給教育官場「河蟹」文化，全教總理事長侯俊良指出，今年教育界爆發教育局長疑似關說教師甄試，還有體育署長違背蔡英文總統讓選手搭頭等艙的承諾，再到近期高中學習歷程檔案遺失事件，都算是為嚴重的不當或疏失，相較於之前交通部長林佳龍因太魯閣事件自動請辭下台，教育界高官卻安坐其位，讓人感到不可思議。

全教總建議，對於教育問題，教育部應堅守公共化基本立場，確保教育專業，並以師生權益為依歸，而非動輒向民粹靠攏，針對產學創新條例可能引起的問題，考招制度設計與配套，嚴重違反學童最佳利益的私校小聯考，必須盡快提出解決對策，而非坐視問題持續惡化。