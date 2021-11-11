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反擊國教盟！三團體籲維持分科測驗級距　更改讓考生無所適從

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲明年指考改名分科測驗，但對各教育團體對級距看法不同。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

明年起大學指考改名為分科測驗，成績計算從百分制改為60級分制，級距為「以該科成績前1%考生的平均得分除以60得之」，昨有國教盟希望將級距由「前1%考生更改為前0.1%」，但包括台家盟、全志盟、全教總等三個教育團體，則支持維持現有級距，並批評國教盟是以公平為藉口，視國家教育政策為無物，「狀元迷思不利多元選才」，要求饒了2個多月就要考試的高三學生。

國教行動聯盟（國教盟）昨（11日）指出，建議分科測驗級距應以「前0.1%考生平均得分」來計算，既可區分出頂尖考生程度，讓考生努力看到收穫，也可讓大學找到更合適考生；但教育部長潘文忠今（11日）早表示，相關簡章已經發佈，若要做級分改變，應讓社會各界做充分溝通與了解，招聯會應該審慎。

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▲▼教育部。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部認為此時不宜更動分科測驗的級距計算。（圖／記者許敏溶攝）

而國教盟的主張，昨起到今天陸續有3個教育團體出面反對，並支持維持現狀，全國家長教育志工聯盟（全志盟）昨晚表示，分科測驗已經從45級分改為60級分，極少數學者或團體想將級距計算方式由1%改變為0.1%，這是以公平為藉口，視國家教育政策為無物，且修改後將比原有百分制讓考生壓力更大，希望不要造成更多混亂，饒了2個多月就要考試的高三學生。

全教總則在今天表示，分科測驗級分計算方式若從由1%改變為0.1%，這樣更動需要更多研究與討論，不宜貿然更動，「狀元迷思不利多元選才」，無論百分之一或千分之一，都已是該屆考生中的TOP，盲目追求「狀元」的思想作祟，對於人才培育並不會比較有利，應該思考的是孩子進入到大學後，如何發揮最大潛能，才是身為教育工作者應該念茲在茲的首要工作。

台灣家長教育聯盟（台家盟）也認為，分科測驗採計60級分制才剛定案，再調整可能使考招制度再起爭議，並使芸芸考生無所適從，更改可能帶來負面影響，驅使考生分分計較而忽略學習本質，不同計算規則的學測、分科測驗分數擺放在一起合計，之間換算將使考生及家長更加焦慮，而大學考招是適性揚才，不是商品在生產線上的品管措施，不應落入「精挑細選」的僵化思維。

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