遏制私校招生亂象　全教總籲速修私校法、保教育機會均等

▲全教總要求盡快修正私校法。（圖／全教總提供）

記者許敏溶／台北報導

少子化海嘯衝擊各級學校，招生也面臨嚴重壓力，但全教總今（19日）指出，私中招生亂象日益猖獗，部分私校透過基本學力篩檢、變相辦理入學考試，或以各種科學營隊、多元智能成長營、數理語文菁英競賽為包裝進行招生，反而大受家長歡迎，嚴重傷害國教精神與教育公共化理念，呼籲教育部盡快修正私校法，遏制私校招生亂象，確保教育機會均等。

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▲少子化海嘯衝擊各級學校，也衍生出招生亂象。（圖／資料照片）

全教總認為，私校招生亂象，已讓教育系統形成「貴族私校階級」、「一般公校階級」兩個世界，一邊是不得拒絕任何學生的公立國中，一邊卻是透過考試精挑細選後的私立國中，讓「階級因素」成為決定學生升學的關鍵，嚴重傷害國教精神與教育公共化理念。

全教總進一步指出，各補習班競相開設「私校專班」，更嚴重干擾學校正常教學，就連原本沒有升學壓力的國小，竟然也出現小三、小四就要接受升學考試填鴨補習的亂象，這對教育部標榜的「正常教學、就近入學」，根本就是直接打臉。

全教總表示，根據現場觀察，光是台中就有15、16所私立中學，以各種名目進行招生，甚至還有專門網站公告各私校考試的時間與內容，為迎合這樣的升學競爭氛圍，台中各補習班競相開設「私校專班」，每年到了私校招生季節，宛如五○年代國小升初中的聯考制度復辟，和教育部推動多元發展適性發展願景根本背道而馳。

南投縣教育產業工會理事長辜鴻霖指出，中部地區私校招生亂象，對南投地區產生磁吸效應，每到考季，由補習班及國小老師辦理團體報名，再以遊覽車共乘至台中市應試私校，不僅有違就近入學精神，也不利偏遠地區教育品質穩定。

台中市教師職業工會理事長洪維彬強調，最應該為私校違法招生考試負起責任的，當然是主管機關怠忽職守，讓地方的教育發展扭曲，若能修法讓《私立學校法》更加健全，主管機關將無法再迴避，唯有透過遏制私校招生亂象，教育公共化的願景才有可能真正落實。