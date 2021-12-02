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交通導護老師遭撞命危　全教總批教部推諉卸責「不排除退出導護工作」

▲桃園市各級國中小學開學日，中壢警方主動協助交通導護維護學生上下學安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲昨傳出鳳翔國中老師擔任導護遭闖紅燈小客車追撞命危，圖為桃園中壢警方協助交通導護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

高雄市鳳翔國中梁老師昨（1日）執行導護工作時遭闖紅燈小客車撞飛，迄今仍未脫離險境，全教總今（2日）指出，這次事件讓爭議多年的中小學教師擔任交通導護問題再次引發關注，強調教師並非指揮交通者，學校卻不斷要求老師去指揮交通、擋車，批評教育部長期推諉卸責，要提出具體作為，否則不排除發起「不合作運動」，發動全國教師全面退出校外交通導護工作。

高雄市鳳翔國中梁老師執行導護工作時，遭到闖紅燈的小客車撞飛，造成頭部外傷，導致顱內出血，送醫進行腦部手術，迄今仍未脫離險境，由於過去發生多起類似案件，全教總今天抨擊教育部推諉卸責。

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▲桃園市各級國中小學開學日，八德警方主動協助交通導護維護學生上下學安全。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲昨傳出鳳翔國中老師擔任導護遭闖紅燈小客車追撞命危，圖為桃園中壢警方協助交通導護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

全教總理事長侯俊良指出，教師並非指揮交通者，但學校不斷要求老師去指揮交通、擋車，教育部長年以來對此視而不見，過去常常接到教師詢問為何必須擔任交通導護的詢問，在此次不幸事件之後，來自地方的詢問更多，「難道要不斷發生悲劇，甚至出了人命，才能引起政府的重視嗎？」

侯俊良說，長期以來，面對教師擔任交通導護疑義，教育部的表現就是消極怠惰、推諉卸責，面對如此重大的爭議，歷任教育官員不思積極作為，縣市政府也不願意讓交通執法人員取代教師，反而理直氣壯的責問教師怎麼可以這樣沒有愛心。

全教總指出，教育部明知教師沒有擔任交通導護的義務，但20年來，除了黃榮村部長任內曾發出新聞稿，指出「法律上並無明定教師擔任導護之義務」，之後歷任教育部長對於導護爭議不是裝作視而不見，就是反覆以志業、愛心，「學生在，老師就要在」之類的話語規訓教師，以致爭議延宕至今。

侯俊良強調，希望悲劇到此為止，不要再有第二個不幸，全教總要求教育部盡快提出具體作為，不要再以老師應該有教育愛、感謝老師不辭辛勞當作推諉卸責的護身符，否則不排除發起不合作運動，發動全國教師全面退出校外交通導護工作。

教育部表示，根據校園安全暨災害防救處理中心資訊網統計，從108年1月1日至110年12月1日止，有關學校導護志工、教師、警衛等執行導護工作，致發生交通意外事件計11件13人，其中教師1件1 人；而學校除結合警察及義交等專業協助，也能依照學校所在環境區域特性，彈性規劃由學生家長、志工、警衛、老師等組成學校導護人力，在學校校(側)門口或周邊執行導護工作，以維護學童安全。

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