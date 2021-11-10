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高中職教師員額解凍學校卻不敢聘　教部：會尊重並支持

▲▼教育部。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總批評高中職教師員額解凍，但學校卻不敢聘老師，教育部指會尊重並支持。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

108課綱提升教師開課量，教育部去年宣布解編原來凍結的1400名國立高中職教師員額，但全國教師工會總聯合會今（10日）召開記者會，批評教育部設下重重障礙，包括計畫與經費申請書、經教評會通過等等才能申請，讓學校不敢申請聘用新教師，要求教育部依法行政，不得再以任何理由推託遷延。

多年來高中教師員額因少子化凍結一成，但由於108課綱提升教師開課量，人事行政總處不再控管高級中等學校教師員額，教育部長潘文忠在去年10月19日宣布，解編原來凍結的1400名國立高中職教師員額。

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不過，全教總今天批評教育部，國教署不願按照103年制定公布的「高級中等學校員額編制標準」直接核給法定員額，近日又針對111學年度編制，要求學校提出計畫申請書、經費申請書、經教評會通過會議紀錄等才能申請。

全教總批評，國教署還在申請注意事項第五款中載明「獲本署核定增補員額之學校，如於執行期程未完成教師進用程序，本署得按情節輕重，收回已增補學校員額，或酌減未來增補學校員額」，導致部分學校就算員額不足，也因顧忌上述規定而不敢提出申請，嚴重影響校務正常發展與學生學習權。

全教總指出，近期接獲許多國立高中職學校陳情，故嚴正要求教育部「依法行政」，應將推估1400名員額及人事費預算，按學校法定員額數直接下授核給學校，111年預算應足額編列，不得再以任何理由推託遷延。

▲▼ 教育部國教署高中職組長張永傑。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部國教署高中職組長張永傑。（圖／記者許敏溶攝）

教育部國教署高中職組長張永傑表示，國教署第五款內容，只是期待學校能審慎評估需求，審酌111學年度教師人力與專長，確定要進用代理老師或專任教師，經過審酌後送教評會，經過充分公開討論後，再報到國教署，只要學校沒有超過法令員額前提下，國教署基本上都會尊重並支持。

張永傑進一步說明，過去學校若要進用老師，都要經過教評會這一關，只是各校逐年需求不太一樣，有缺的員額不一定一年補足，而相關經費教育部會如數補足給學校，所以需要清楚學校進用多少人力，才會要求學校有上述過程。

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