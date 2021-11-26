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用3C上課成績低？教團轟「200億生生用平板」預算：有更迫切需求

▲▼政府宣布4年投入200億元推動「生生用平板」。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總認為，資訊工具愈來愈多 ，平板的推動有必要。（圖／記者許敏溶攝，下同）

記者許展溢／台北報導

明年起全國中小學1年級至12年級將全面推動數位學習精進計畫，4年投入200億，達「班班有網路、生生用平板」，部分網友怒批爛政策，只會花錢，若配套沒弄好肯定成災難。有教團質疑200億應有更適當的需求，但有教團認為推動方向是對的。

教育部長潘文忠說，預估61萬台平板將在明年9月到位，偏鄉學校學生載具比率為1:1，非偏鄉則是6:1，上述經費也將用於擴充數位學習內容，提供師生教學需求。

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▲▼政府宣布4年投入200億元推動「生生用平板」。（圖／記者許敏溶攝）

▲潘文忠說，61萬台平板將在明年9月到位。

不少網友批評，「亂花錢」、「教室都有電子白板了還不夠，繼續加碼生生有平板」、「停電之後，教室網路還會通嗎？」、「浪費錢又不一定有效益的爛政策」、「現在的教學內容就已讓不少家長去幫小學生買筆電了」、「一台滿貴的」、「這個預算真的夠嗎ＸＤ」，有網友則說「配套沒弄好，會變成第一線災難」。

全國教育產業總工會指出，2017年密西根大學教育學院教授Susan Dynarski撰文提到，在課堂上使用平板或筆電的學生，學習成效（成績）較低。2018年美國紐澤西州羅格斯大學心理學教授葛拉斯（Arnold Glass）研究亦發現可用平板等3C產品的班級的期末考成績普遍比另外不能用平板3C產品的班級差，低了至少5分，顯示在課堂上使用平板等3C產品會影響學生長期記憶。

▲▼政府宣布4年投入200億元推動「生生用平板」。（圖／記者許敏溶攝）

▲政府宣布4年投入200億元推動「生生用平板」。

全教產認為，教育部200億中有102.41億元用來購買61萬台平板電腦及進行網路提升，每台平板的購買成本約1.3萬元（含4年保固），但是平板的汰換速度類似手機，4年保固期過後大概就跑不太動新軟體了，難道花200億只能用4年？且200億的預算應該有更適當更迫切的需求。

不過，全國教師工會總聯合會持不同意見，曾說明現在少子化，教育部也認為是嚴重問題，應該對症下藥，提出具體對策、把錢花在刀口上，投入系統化統計，找出符合資訊時代少子化現象下新版教育制度外，要善用科技與網路資源，引導學生進行合適的學習內容，並逐步養成自學與解決問題的能力，具體作法包括了「確實做到一生一平板，網路無障礙」、「充實線上學習的課程與教材」等。

▲▼政府宣布4年投入200億元推動「生生用平板」。（圖／記者許敏溶攝）

▲全教總強調，怎麼將平板這項工具變好、變有用才是重點。（圖／記者許敏溶攝）

全教總理事長侯俊良受訪說，不管有無疫情，平板是「教學工具」，重點是後續政策 「執行層面」，至於浪費經費和載具等規劃問題，其實怎樣可以跟老師教學結合，藉由老師有效運用，達到學生學習，之後的整體體推動才是重點，這部分還要請教育部規劃詳細。

侯俊良指出，也不要「為了使用而去使用」，應有一定功能性、輔具效果，而不是買了就一定要有些規定並要求去做，變成一種負擔，因為「工具變好、變有用」才是重點，加上資訊工具會愈來愈多，往這方面推動是正確的這方向。

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