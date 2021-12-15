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「莿桐說的蒜」蒜料理廚藝賽　好食課「蒜砲壽司」奪金

▲透過蒜頭創意料理比賽，所有參賽者大家互相學習對蒜頭料理都充滿熱情。（圖／莿桐農會提供）

▲銅鑼燒、醬油、馬鈴薯、蒜頭等食材完美融合變成料理，口感層次豐富，擺盤具現代藝術美感。（圖／莿桐農會提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

為了推廣蒜頭料理進入家家戶戶，雲林縣莿桐鄉農會舉辦蒜頭創意料理比賽，以家庭主婦為主
決賽中空姐隊是最大亮點，8組選手端出銅鑼燒、蒜砲壽司等16道創意料理，融入蒜頭等在地食材，翻轉味蕾；農會總幹事張鈺萱今天表示將把2屆比賽共36道創意料理編輯成食譜，推展蒜頭等在地優良食材。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱指出，今年蒜頭創意料理比賽以家庭為主，透過在生活中有在料理的家庭主婦、煮夫的巧思，創作出結合創意美學與味覺又不會是很教條的菜餚，讓蒜頭料理融入家庭生活中，進入決賽的8組選手所端出的料理，讓人驚豔也翻轉對蒜頭味蕾印象。

▲透過蒜頭創意料理比賽，所有參賽者大家互相學習對蒜頭料理都充滿熱情。（圖／莿桐農會提供）

▲透過蒜頭創意料理比賽，所有參賽者大家互相學習對蒜頭料理都充滿熱情。（圖／莿桐農會提供）

獲得冠軍的「好食課」隊，林世航、 葉晏岑把銅鑼燒、醬油、馬鈴薯、蒜頭等食材完美融合變成料理，口感層次豐富，擺盤具現代藝術美感；另一道料理則以莿桐在地豆皮、空心菜、甜椒、莿桐米做成壽司，再裝入花枝圈，非常具有莿桐風味。

▲透過蒜頭創意料理比賽，所有參賽者大家互相學習對蒜頭料理都充滿熱情。（圖／莿桐農會提供）

▲空姐隊的聖誕樹的創意讓蒜頭從配角升級主角，得到第三名。（圖／莿桐農會提供）

另外，擔任空姐的林佳楓、陳馨慧因疫情影響，已三個月沒飛，利用疫情期間勤練廚藝，她們把蘿蔔削成耶誕樹的外形，將融入莿桐大蒜的香腸裝飾成漂亮熱鬧的耶誕樹，比賽現場更是優雅的做著料理拿下了第3名。

張鈺萱表示，莿桐農會辦理創意料理比賽希望給予蒜頭等在地食材有一個新的面貌，成為餐桌上的主角，農會將把今年家庭組16道菜與上屆廚藝學校學生組20道菜結合編輯成食譜，讓大家在家中就能自己動手烹調享用最好的料理。

▲透過蒜頭創意料理比賽，所有參賽者大家互相學習對蒜頭料理都充滿熱情。（圖／莿桐農會提供）

▲擔任空姐的林佳楓、陳馨慧因疫情影響，已三個月沒飛，利用疫情期間勤練廚藝，比賽現場更是優雅的做著料理拿下了第3名。（圖／莿桐農會提供）

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