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雲林社區繪本2021新書發表　10歲廖亭畇繪出義消父「火戰士」

▲雲林縣政府文化觀光處今日於虎尾故事館發表今年所評選出社區繪本。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「我家的火戰士」則是年僅10歲的廖亭畇描述眼中於二崙消防分隊擔任義消的父親。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

社區繪本一直在地特色文藝代表作，雲林縣府2008年以來委託雲林故事人協會，辦理「社區繪本創作培訓、推廣及出版」計畫，歷年來已培育400多位的素人創作者，並催生100多本原創繪本，透過圖畫及文字敘述人與土地之間濃厚的情誼，挖掘與記錄常民在地觀點。

雲林縣政府文化觀光處今（15）日於虎尾故事館發表今年所評選出社區繪本，由雲林縣政府文化觀光處長陳璧君與雲林縣議員黃美瑤介紹今年繪本，「暖心油你」來自土庫鎮麻油工廠第三代王瑋婷所作；「東東與我」是斗六市退休教師劉玉來以87水災為背景著作；「我家的火戰士」則是年僅10歲的廖亭畇描述眼中於二崙消防分隊擔任義消的父親；「庄跤」是由方文利老師以台語詩謠呈現農村風情。

「我家的火戰士」-二崙鄉/廖亭畇，由10歲小女孩的視角出發，講述父親擔任義消的日常與「火戰士」的職責，以及面臨火災現場和自身生活時的應對，同時也道出家族三代皆為火戰士的薪傳家風。廖亭畇的母親服務於二崙故事屋，從小於故事屋兜轉玩耍的她在耳濡目染下，以鮮豔艷的色彩描繪著作出義消父親的日常。

▲雲林縣政府文化觀光處今日於虎尾故事館發表今年所評選出社區繪本。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府文化觀光處今日於虎尾故事館發表今年所評選出社區繪本。（圖／記者蔡佩旻攝）

「暖心油你」-土庫鎮/王瑋婷，藉由在土庫一家傳統製造麻油的工廠的故事，細細道來「油」凝聚的不僅是家族情感，也述說了技藝的傳承，同時勾起大家對麻油香味的記憶。「東東與我」-斗六市/劉玉來，在寶物盒裡珍藏的不僅僅是玩具和禮物，更是人與人之間的情感與美麗回憶，描述民國48年發生的八七水災，在災情與重建中，串聯起人性的溫暖美好。

另進階繪本培育，方文利老師的「庄跤」脫穎而出，藉由台語詩謠，呈現農村質樸的風情，串起人們與土地的記憶與感情。

文化觀光處長陳璧君表示，這些熱騰騰的社區繪本新書，將在二崙故事屋2022年1月1日至1月31日，及雲林故事館2022年2月1日至2月28日展出。誠摯邀請大家一同來見證這些年來，大家共創的「故事ㄟ厝」，農曆年期間，將邀請新書作者以「故事團圓飯」的方式進行，歡迎舊雨新知一起來共襄盛舉。

文化觀光處說明，走讀行腳分別在12月16日(四)、12月17日(五)、12月20日(一)和12月21日(二)進行，將巡迴到斗南、二崙、土庫、斗六等4個鄉鎮。每一個故事顯現出雲林在地人生活的樣貌及台灣文化的底蘊，也都是獨一無二的。誠摯邀約舊雨新知一起來騎腳踏車走讀故事現場，一同感受紙戲人的說故事文化傳承及雲林故事文化的生命力，詳細行程公告於雲林故事館官網

▲雲林縣政府文化觀光處今日於虎尾故事館發表今年所評選出社區繪本。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲文化觀光處長陳璧君表示，這些熱騰騰的社區繪本新書，將在二崙故事屋2022年1月1日至1月31日，及雲林故事館2022年2月1日至2月28日展出，誠摯邀請大家一同來見證這些年來。（圖／記者蔡佩旻攝）


 

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