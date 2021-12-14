虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡　女駕駛先送小孩再報案

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮發生一起死車禍，昨（13）日上午文科路一輛白色自小客車行經路口欲左轉，疑似未注意車況導致對向機車為閃避打滑摔車，機車騎士頭部撞擊電線桿送醫後宣告不治。警方表示，雙方未酒駕，肇事原因有待進一步調查釐清，提醒用路人行經路口要注意路況減速慢行，並遵守路權轉彎車要讓直行車。 p>

▲雲林虎尾鎮昨日上午文科路一輛白色自小客車行經路口欲左轉，疑似未注意車況導致對向機車為閃避打滑摔車，機車騎士頭部撞擊電線桿送醫後宣告不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮文科路昨日上午7時許發生一起死亡車禍，陳姓女子駕駛一輛白色自小客左轉時，未注意車況，導致對向機車騎士疑似為了閃避而打滑，25歲的許姓男騎士摔飛頭部撞擊到路旁電桿，當場失去意識，送醫急救後仍宣告不治。

據了解，許姓機車騎士當時準備去上班，汽車駕駛則準備載小孩到附近小學上課，於該路口發生事故後，陳姓女駕駛因急著送小孩上學，下車看了看便又上車先送小孩去上學之後才又繞回車禍現場，救護車由路過多位民眾通報，而陳姓女駕駛二度回現場後才向警方報案。

▲該路口上班上課時間車流量不小，因為沒有左轉燈部分人趕時間就會搶通行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



附近居民表示，該路口上班上課時間車流量不小，因為沒有左轉燈部分人趕時間就會搶通行，希望可以多設一個左轉燈，大家按燈號規矩前進比較安全。

虎尾警分局表示，肇事原因有待進一步調查釐清，提醒用路人行經路口要注意路況減速慢行，並遵守路權轉彎車要讓直行車。虎尾分局五組組長黃春榮提醒駕駛，直行車優先路權，轉彎車必須讓執行車先行，務必遵守路權注意路口狀況減速慢行。

▲虎尾分局五組組長黃春榮提醒駕駛，直行車優先路權，轉彎車必須讓執行車先行，務必遵守路權注意路口狀況減速慢行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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