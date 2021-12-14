高齡化城市長照需求大　張麗善表彰長期貢獻照顧服務團體及人員

▲「110年度績優長照團體及人員頒獎典禮」今日於雲林縣長照服務大樓舉行。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為肯定及表彰長期照顧服務貢獻卓著之團體及績優服務人員，感謝長期照顧服務的付出與辛勞，今(14)日舉行「110年度績優長照團體及人員頒獎典禮」，由縣長張麗善親自頒贈照護之星、照護英雄及照護奉獻等獎項予44位得獎者，肯定他們對長照的貢獻，讓長照服務的品質更為提昇。

雲林縣目前老年人口高達19.7%，是高齡化縣市，縣府去年成立長照科，於轄內20鄉鎮市衛生所增加照專人員，期借重長照資源及服務投入，讓長輩能夠在地安養、老化。雲林縣衛生局指出，透過此次表揚活動肯定及激勵，塑造照顧服務員的專業形象並提高留任率，讓更多照服員加入長照行列，以熱情、愛心、耐心，持續照顧長者，也能增能、復能，更有尊嚴老化。

雲林縣長張麗善表示，照顧長輩除了需要專業外還要有愛心與耐心，感謝所有長照專員、社工、照顧服務員、醫事人員、個管人員等長照人員，在機構、居家或社區擔任長照服務的重要角色，無論晴雨寒暑、疫情影響，都能看到他們默默為長輩或身心障礙者付出的身影，在此特別向全縣長照服務人員致上最深的敬意。

▲獲頒照護英雄(個人獎)之賴怡穎照顧管理督導、廖蕙莉照顧管理專員、蘇聖雯照顧管理專員與衛生局長照科同仁一起合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

致力推動長照服務績優長照團體，頒發照護之星3名：包含國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院斗六區社區整合型服務中心、中國醫藥大學北港附設醫院附設護理之家、社團法人雲林縣老人長期照護協會附設雲林縣私立古坑小太陽綜合式服務類長期照顧服務機構。

致力推動長照服務績優照顧服務員，頒發照護英雄20位：包含陳鳳珠照顧服務員、陳姵甄照顧服務員、梅氏羽照顧服務員、李政達照顧服務員、林家弘照顧服務員、王邱珍照顧服務員、黃麗鳳照顧服務員、侯詠淳照顧服務員、游芯惠照顧服務員、王芯照顧服務員、沈昕如照顧服務員、陳仲慧照顧服務員、盧瑋呈照顧服務員、許秀香照顧服務員、袁振裕照顧服務員、楊子璇照顧服務員、黃麗蘭照顧服務員、呂秋蘭照顧服務員、姚小蓮照顧服務員、陳鳴彥照顧服務員。

致力推動長照服務績優醫事人員，頒發照護英雄10位：包含劉泰成醫師、蔡佾錄職能治療師、李淑真護理師、蔡麗娟護理長、楊斯媚個案管理師、吳金風居服督導、吳國良社工員、鄭美珍護理師、陳怡君居服督導、簡銘儀A個管。



致力推動長照服務績優照管人員，頒發照護英雄3位：包括賴怡穎照顧管理督導、廖蕙莉照顧管理專員、蘇聖雯照顧管理專員。

▲劉泰成醫師服務鄉親近30年，關懷老人及弱勢族群，此次分別榮獲照顧英雄獎(醫事人員)及照顧奉獻獎兩項殊榮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

擔任本縣長照服務人員年資達8年以上且貢獻卓著，頒發照顧奉獻獎(個人獎)8位，包括劉泰成醫師、李淑真護理師、陳姵甄照護服務員、莊青洧個管員、鄭耀振照護服務員、陳鳳珠照護服務員、黃秀燕照護服務員、劉雅倫社工員。

榮獲照護之星團體獎的國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院斗六區社區整合型服務中心，整合醫院內部資源，深耕在地社區，連結外部資源，創新「自立支援-橘色通關計畫」，讓失能病人於出院前，經過評估轉銜至具有復能或自立支援訓練能力的機構，幫助病人能早日返回家庭或社區自主照顧。



榮獲照顧英雄獎(照顧服務員)的陳鳳珠女士，總是將個案視為自己的家人來服務，親切的態度及熟練的動作讓個案倍感溫暖，陳女士努力克服自身不足，除了定期進修照顧服務相關知識外，不吝提攜後進並與同儕分享經驗，定期相互切磋精進照顧技巧，照護模式足任楷模。

深耕社區好醫師，後生晚輩之典範，劉泰成醫師服務鄉親近30年，關懷老人及弱勢族群，除了加入他里霧社區醫療群，率先參與居家失能個案家庭醫師照護方案，並協助推動居家安寧照顧，強化醫療照護、長照資源連結和轉介，提供以病人為中心之整合性照護，此次分別榮獲照顧英雄獎(醫事人員)及照顧奉獻獎兩項殊榮。

▲現榮獲照顧英雄獎(照顧服務員)的陳鳳珠女士，總是將個案視為自己的家人來服務，親切的態度及熟練的動作讓個案倍感溫暖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡 女駕駛先送小孩再報案

►雲林永續農業無限減碳 簽署合作備忘錄宣誓推動環保

►視察雲149甲線「座車竟受困」 張麗善回應了

►公投黃金週！立委蘇治芬現身北港街頭 徒步宣講民眾揮手支持

►雲林地層下陷面積增近5倍 積極追蹤兼顧用水及高鐵行車安全

