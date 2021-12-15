擴展取貨店　雲林縣與團購業合作推廣「雲饗豬」

▲雲林縣政府看準推廣雲饗豬的商機，與台全團購合作，在雲林縣麥寮、崙背、斗六、斗南、虎尾及西螺市區取貨點都可買到雲饗豬。（圖／記者蔡佩旻攝）
記者蔡佩旻／雲林報導
網路世代宅經濟當道，在繁忙的生活中，大家逐漸習慣於網路上購物，不管小從炸雞大至生活五金，動動手指即可完成交易，而對食安及健康的要求，雲林縣政府看準推廣雲饗豬的商機，與台全團購合作，在雲林縣麥寮、崙背、斗六、斗南、虎尾及西螺市區取貨點都可買到雲饗豬。
雲林縣長張麗善表示，雲饗豬是豬肉界精品，更是品質保證的代名詞，轄內很多優良的肉品業者，像是台全珍豬從畜牧場、屠宰場及分切場皆取得產銷履歷，生產出來的豬肉產品都可以追溯，無瘦肉精，豬聽音樂長大，讓消費者安心選購。
農業處吳芳銘表示，台全團購取貨點慶開幕，今天開始在台全團購6個取貨點只要跟「雲饗豬」logo拍照在臉書打卡並標註「@雲林縣政府農業處」即可贈送精美小禮；目前6個台全團購取貨點及雲林縣肉品市場設立的「豬市吉饗-雲饗豬展售教育館」展售區都能購買到「雲饗豬」產品，歡迎大家多多參觀選購。
▲台全團購西螺取貨點舉辦「雲饗豬」品牌推廣活動，現場準備150份雲饗豬豬肉料理提供民眾品嚐。（圖／記者蔡佩旻攝）
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