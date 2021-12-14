2022信用卡「5張特色神卡」省錢推薦　5銀行靠發卡衝出品牌力



▲信用卡達人推薦2022年五張特色神卡。（圖／記者陳依旻製表）

App活動小組／綜合報導

要省看這邊！每年信用卡權益都可能更動，信用卡達人寶可孟先前跟本社分析，明年有五張「特色省錢好卡」適合在不同地方有開銷需求的民眾使用，在重點上取得最高現金回饋，刷卡省錢更精打細算！



這五張卡分別是適合刷出遊的富邦銀行幸福Ｍ卡、適合搭小黃的永豐55688聯名卡、網購達人最愛的中信英雄聯盟卡、海外回饋驚人趴數的永豐幣倍卡，還有相當特別的繳水電費高額回饋，匯豐匯鑽卡。

達人更提醒，明年度有三張信用卡權益優惠縮水了，分別是

一、渣打現金回饋御璽卡1.88%變1%

二、新光寰宇卡海外消費將從3%調降成1.5%

三、台新Richart舊戶活儲利率變1%

至於2021年度，民眾最喜歡哪間銀行的服務呢？從ETtoday新聞雲目前正舉辦的「企業品牌聲望大調查」數據顯示，前五大人氣銀行，分別是中國信託、國泰世華、玉山銀行、富邦銀行、台新銀行，也正是今年度信用卡發卡量前五銀行！由此可得知發行各種包含優惠回饋、加值服務的信用卡，迎合民眾喜好變化，是當今各家銀行不謀而合的策略。

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最佳品牌票選現況（截至12/14 10:40）







ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，邀你來當評審！



登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



