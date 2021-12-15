美廉社是「超商」無誤！　支持度調查超車OK便利店　統一續坐龍頭位



▲美廉社定位策略受到消費者歡迎，近來不但增設外送服務，還加速佈局門市數（圖／業者美廉社提供）

App活動小組／綜合報導

門市常開在街頭巷尾的超市美廉社，消費客群往往是住附近的老鄰居，主打價格便宜、又有超商方便感的營銷策略，近日又結合外送服務、美妝藥品專櫃，讓美廉社的網路支持度一路上攀，甚至有網友戲稱「東西很便宜，酒類零食選擇跟其他超商完全不同，可以說美廉社是最像超商的超市」。近來最新調查中，美廉社的支持排名暫贏過老牌超商OK便利商店，氣勢相當強勁。

ETtoday新聞雲本月特舉辦「2021企業品牌大調查」邀請網友們針對各領域企業的印象投票，在超商零售業項目，即時榜單目前的前三位，依序是統一超商、全家超商、義美門市，呈現網友對大型連鎖超商的依賴度，也看得出對義美商品的信賴，延續到實體店上。

最佳品牌票選現況（截至12/15 10:40）



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ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，邀你來當評審！



登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。

活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm

投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。

活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。

活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。

https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm



