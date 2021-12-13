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手機族過半是果粉！　蘋果「恐怖銷量」前五名全包　三星出摺疊機反擊

▲iPhone 13越划算，256GB現折2,410元。（圖／傑昇通信提供）
▲iPhone 13買氣驚人，蘋果人氣與銷售量雙收（圖／傑昇通信提供）

App活動小組／綜合報導

蘋果公司的3C產品強調質感與簡便使用，吸引了全世界數量龐大的衷心粉絲，自iPhone13系列發售後也交出漂亮銷售成績單。根據GFK市調公司調查結合傑昇通信門市銷售數字，全台灣手機銷售榜目前「前五名」全被iPhon 13不同機型佔據，9月到10月銷售額則成長近5成，成績更勝去年的iPhone 12。這份實際銷售數字，在手機品牌聲望調查裡也能印證，最新調查顯示，蘋果手機在同類商品裡，以驚人票數暫時贏得首位。

最佳品牌票選現況（截至12/13 10:40）


手機類產品除蘋果以外，三星、華碩、Google與Sony等安卓系統手機製造商在後強追，造成安卓與iOS兩派使用者壁壘分明，而三星A52S 5G目前為全台安卓熱銷冠軍機型，旗艦機型Galaxy Z Flip3則在銷售數量上迅速爬升，安卓系統＋摺疊螢幕＋5G訊號手機的吸引力，對安卓粉絲來說，三星儼然是今年下半年的耀眼品牌。

▲三星Galaxy Z Flip3 5G 在封面螢幕加大到1.9吋，配備雙主鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

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 ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的快時尚品牌和各領域企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項，邀你來當評審！

登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：2021年12月1日10點起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

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