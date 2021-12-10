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用新台幣教訓「義美」成習慣！　年度調查人氣炸裂　統一、泰山強追

▲▼ 義美小泡芙。（圖／資料照）
▲台灣各大小賣場都能見到義美小泡芙。（圖／資料照）

App活動小組／綜合報導

愛吃零食泡麵喝牛奶的民眾，肯定在貨架上能見到滿滿義美、統一、味全、泰山等國內食品大廠的品牌商品，其中義美食品近年更是網友們的熱門討論品牌，甚至在立陶宛贈與我國疫苗時，也回贈義美小泡芙給立國，造成一時熱議話題。

最佳品牌票選現況（截至12/10 10:40）

網友的人氣果真反應在最新調查中，ETtoday新聞雲本月舉辦「2021企業品牌聲望大調查」中食品業最佳人氣、最佳品牌與永續經營三大獎項中，義美以極高的比例暫居首位，而統一藉著自家超商的超高使用率與話題性，自家商品也是極受歡迎，目前在調查中暫居第二。而味全、泰山則在乳製飲品與各種家用油脂與食品，養成許多民眾長年使用習慣，目前也期待在投票中後續發力。
▲牛奶／超商／鮮乳標章。（圖／記者謝侑霖攝）
▲乳製品是各家食品業者競爭的要角（圖／記者謝侑霖攝）

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ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的快時尚品牌和各領域企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項，邀你來當評審！

登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：2021年12月1日10點起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

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