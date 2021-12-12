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疫情讓家電變家人　品牌調查「日系品牌」霸榜　Dyson沒冰箱冷氣也進榜

企業品牌名聲大調查用顯圖（左圖／翻攝自Panasonic官網；右圖／廠商提供）
▲疫情讓民眾待在家的時間變長，在家上班跟家電一起工作。（圖／各品牌提供）

App活動小組／綜合報導

疫情使人們待在家的時間變長，使用家電的頻率也大幅提升，家電的品質在一定程度上決定了生活的品質。根據ETtoday進行中的2021「企業品牌聲望大調查」，家電類的「最佳品牌獎」，前五名有三名由日系品牌連袂霸榜。

第一名暫時由台灣松下（Panasonic）以逾9千票拿下，擁有出色節能技術的電冰箱、及料理神器蒸氣烘烤爐，坐擁大批民眾支持。

第二名大金（DAIKIN），在變頻冷氣空調的領域屢獲好評，近年還主打環保冷媒的愛地球、疼惜台灣形象，也擄獲大批民眾的心；而以一句「日本進口壓縮機非常稀少」廣告詞打進民眾心理，甚至變成鄉民梗的日立（HITACHI），高度的品牌印象及穩定的品質，也在最佳品牌中名列第四。

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企業品牌聲望大調查12/12當日榜

▲2021企業品牌聲望大調查「家電類」日系品牌霸榜。

值得一提的是，在一大批坐擁大型家電的品牌中，沒生產冰箱、料理家電的Dyson仍擠進榜單。憑著吸塵器、吹風機、冷暖空氣清淨機、造型器等強勢商品，Dyson目前雖然名列第七，但票數增勢漸強，後勢不容小覷。

而本土品牌在本次調查中也並未缺席，大同雖然近年因內部變動而引起關注，但作為在台紮根多年的老品牌，仍在民眾心中留下不可替代的印象。在本調查中暫列第三。

而來自荷蘭以照明設備起家的飛利浦，本次排名暫居第四，近年在電動牙刷、氣炸鍋、萬用料理鍋等商品領域屢獲佳評，持續累積在民眾心中的重要性。

截自12月12日11:00 最新調查：

企業品牌聲望大調查12/12當日榜

ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，邀你來當評審！

登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

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