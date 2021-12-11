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沒外送不行！富胖達外送品牌印象居第一　全聯小時達愈送愈強

▲蘋果明年將推可無線充電的iPad Pro。（圖／取自macrumors）
▲外送服務愈來愈盛行。（圖／記者周宸亘攝）

App活動小組／綜合報導

宅經濟爆發！今年受到疫情影響，餐飲業紛紛加入外送平台尋出路。根據經濟部統計處調查，今年加入外送平台服務的餐飲業者，占比高達51.6%，較去年成長12.4%，可見業者與民眾對外送的依賴正在快速增加。

ETtoday正在進行的「企業品牌聲望大調查」最佳品牌項目中，宅經濟的競爭正火熱開打。外送服務類由富胖達與Uber Eats分列一、三名。

foodpanda、Uber Eats兩大外送平台，從去年底便頻頻交手的行銷大戰，到接連不斷的外送員話題成功帶起網路聲量。今年更直接逆境崛起，許多民眾在疫情期間體驗到外送的便利，對外送服務愈來愈有感。

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企業品牌聲望大調查戰況，最佳品牌獎外送服務類12/11當日排行榜。
▲ETtoday「2021企業品牌聲望大調查」外送服務類2、3名持續拉鋸中。

不只餐飲外送大幅成長，「宅經濟」影響的範圍還包含超市。全聯實業「小時達」在門市高覆蓋率的優勢下，送生鮮、送雜貨、還送咖啡。全台已有近200家門市投入小時達服務，甚至已在雙北推出24小時服務的「小時達專門店」，把握宅經濟趨勢迅速拓展生鮮外送王朝。雖然小時達上線不到一年，在本調查中仍強勢奪下第4名。

而不讓兩大外送平台專美於前，已擁有多項長壽人氣餐點的麥當勞，仍持續推出話題商品。在兩大外送平台夾殺的局面下，仍保有自家的外送實力。在本調查中，與Uber Eats進入拉鋸，雖在最佳人氣、永續經營兩項中位居第三，但在最佳品牌項目中成功超車，暫居第二名寶座。

截自12月11日10:00 最新調查：

企業品牌聲望大調查戰況，最佳品牌獎外送服務類12/11當日排行榜。

ETtoday新聞雲呼籲您來投下最喜歡的企業品牌，其中投票分成「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「永續經營獎」3大獎項，邀你來當評審！

登入新聞雲會員，天天能投60票，每票都有機會帶走iPhone 13手機、全聯500元禮券、全家咖啡等1150樣超猛贈品，投票前記得點擊右下角「參加投票」確認得獎資料後，每個獎項區域完整投完20個，該20票才會計入個人抽獎資格票數。每天投，抽獎機會高達1860次！

現在就來投票！活動辦法如下：

活動時間：即日起至2021年12月31日24點止。
活動網址：https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/index.htm
投票資格：《東森新媒體ETtoday》會員。
活動獎項：iPhone 13（10支）、全聯500元禮券（40名）、星巴克飲料券（100名）、全家100元禮物卡（1000名）。
活動辦法：「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎各有20大產業（食品、網路購物、家電、手機、外送平台、超商、電信、房仲、量販賣場、快時尚、銀行、汽車、航空、主題樂園、OTT、連鎖醫美、百貨／購物中心、連鎖速食、行動支付、手搖飲店），1人1天共可投60票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

投票攻略：

Step 1：登入／註冊會員

《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。非《東森新媒體ETtoday》會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員輸入帳號、密碼即可登入投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲非會員只要填手機號碼、收驗證碼，再設定密碼即註冊成功開始投票。

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

▲《東森新媒體ETtoday》會員若是忘記密碼，輸入手機號碼重新驗證即可。

Step 2：3大賽區投票

每區各有20大產業，1天共可投60票，點選心儀企業投下神聖一票，系統會顯示「已投票」，投票送出後則無法修改。

《最佳人氣獎》：在該產業中票選出最具人氣的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-1.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《最佳品牌獎》：在該產業中口碑最佳的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-2.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）

《企業永續獎》：該產業中最注重企業文化與社會責任的企業品牌。
https://events.ettoday.net/best-enterprise2021/vote-3.htm

2021企業品牌聲望大調查（圖／ETtoday）
 

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