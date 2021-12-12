「台美關係不是靠萊豬！」　林為洲：我是林為洲、不是美國第51州！

▲國民黨立委林為洲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

公投最後一週衝刺，國民黨進行「街頭巷戰」，今（12日）下午舉辦「YES大遊行」，並在公園路與參與秋鬥的公民團體大會師，對於四大公投，國民黨立委、萊豬公投領銜人林為洲表示，民進黨稱萊豬公投會影響台美關係，但台美關係是靠國防合作、晶片產業鏈重組，而非萊豬，「我是林為洲，不是美國的第十一洲！」

林為洲指出，反萊豬最主要是顧食安、健康，而民進黨的第一錯，就是一直洗腦說codex是國際標準，但codex不是國際標準，全世界有100多個國家還把萊克多巴胺當禁藥，這是國際標準嗎？

林為洲表示，第二錯是民進黨稱萊豬公投會影響台美關係，台美關係不是靠萊豬，而是靠國防合作、晶片產業鏈重組，吃不吃萊豬不會影響台美關係，「我是林為洲，不是美國的第十一洲！」

林為洲指出，第三錯是不進口萊豬會影響加入CPTPP，CPTPP申請加入的國家有三國，英國、中國、台灣，英國、中國都沒有吃萊豬萊牛，若像蔡英文所說，現在台美關係史上最好，那為什麼加入CPTPP要吃萊牛還要吃萊豬？即便美國跟中國對抗，還是沒有讓中國吃萊豬萊牛，「加入CPTPP跟萊豬一點關係都沒有！」