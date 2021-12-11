拜登首度現身深夜脫口秀！主持人挖坑...現場自爆「2拿手菜」

▲美國總統拜登日前召開美國民主峰會。（圖／路透社）

文／中央社

美國總統拜登今天首度以總統身分現身「今夜脫口秀」（The Tonight Show），除了大談基礎建設法案政績外，也自嘲下滑的支持率和自己糟糕的廚藝。

這是自歐巴馬以來，首度有現任美國總統現身吉米法隆（Jimmy Fallon）主持的美國國家廣播公司（NBC）節目「今夜脫口秀」。

白宮正在尋找機會秀一下最近通過的基礎建設法案，這項規模1.2兆美元的法案，主要在升級美國破舊不堪的運輸網。

儘管法案獲得通過，拜登的支持率依然下降至40%的低點，通貨膨脹飆升為部分原因。 法新社報導，吉米法隆問拜登是否注意到最近的支持率時，拜登故作鎮定地說：「嗯，再也不看了。」

拜登接著說：「我開玩笑的。支持率在60幾趴的時候，我有留意。不過，到40幾的時候，我就沒注意了。」引起攝影棚觀眾一陣笑聲。

吉米法隆問現年79歲的拜登第一次進入白宮是什麼感覺時，拜登說，因為他和第一夫人吉兒（Jill Biden）來自中產階級家庭，不習慣有人在旁服侍，還說服白宮員工讓他們自己動手煎蛋做早餐。

吉米法隆打岔問：「你會煎蛋？」拜登咯咯笑回說：「我不會，但吉兒會。」 接著他自嘲因為廚藝不佳鬧出的笑話，他女兒還小的時候，曾接受主持人訪問，童言童語地吐槽說：「我爸爸會煮的菜不多，他會燒開水和『利大義麵』（pasghetti）。」

拜登這次是透過遠端視訊方式出現在節目中，前總統川普在任時，拒絕任何深夜脫口秀節目的邀約。 歐巴馬任內時，經常利用上吉米法隆、吉米金摩（Jimmy Kimmel）和史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert ）等知名主持人深夜秀的機會，對美國社會大眾暢談施政。