視訊裁員900人惹眾怒　CEO超慘現況曝光！董事會也宣布不挺了

▲美國貸款公司CEO在視訊會議上突宣布裁員900人,解僱對象就是被通知參與會議的員工。(圖/翻攝自推特@hvgoenka)

記者張寧倢/編譯

美國網路抵押貸款公司「Better.com」的CEO賈格(Vishal Garg)日前在視訊會議上無預警宣布,正在線上開會的900名員工遭「即刻解雇」。許多員工批評太過殘忍,多名高層也集體離職。外媒報導,賈格目前已被迫放長假,甚至有可能遭到撤換。

根據《每日野獸報》報導,43歲CEO賈格發信件向全體員工道歉後,目前正在「被迫休假」中,連先前賦予他極大自由發揮空間的董事會也表示,近期將聘請第三方公司進行「領導力與企業文化」評估,而在賈格休假期間,剛從國際金融公司摩根士丹利(Morgan Stanley)跳槽來的財務長雷恩(Kevin Ryan)將暫時負責公司日常運營。

消息人士指出,內部員工都在發出撤換CEO的呼聲,但自己則認為就算賈格真的下台也僅是表面上的處理,而非真正有意義的行動,在公司領導層分歧的文化中賈格雖然重要,但還有更多部份。然而,也並非所有人都看好財務長雷恩接下CEO職務。

一名現任員工就表示,對基層職員而言,雷恩目前還是一個「未知數」,大家還沒真正了解他的領導風格或個性,不過賈格被迫休假仍是這次風波中最棒的一個好消息,「我希望他很快就會宣布辭職。」此外,賈格先前傳給全體同仁的道歉信也被爆料,銷售部門被要求把信件內容透露給客戶,以抑制客戶的反彈情緒,「這是1000%的公關行動,並不是真正的道歉。」

My heart went out to the 900 employees sacked through Zoom by Vishal Garg. Totally wrong! Do it on a one on one basis. And in person. And not before Christmas and after a $750 mn recent infusion. This is how Corporates get a heartless tag!pic.twitter.com/9aPoFNybKp