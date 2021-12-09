雲林斗南振興活動發大財　消費者憑發票抽Gogoro機車　

▲雲林斗南鎮公所今日由鎮長沈暉勛親自召開「愛心暉翔，振勛斗南」記者會，宣布將以捐發票送愛心的摸彩券活動，振興斗南消費經濟。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

配合五倍券上路各地區陸續祭出活動好禮希望民眾及遊客留在該區域消費，雲林斗南鎮公所今（9）日由鎮長沈暉勛親自召開「愛心暉翔，振勛斗南」記者會，宣布將以捐發票送愛心的摸彩券活動，振興斗南消費經濟，獎項除了iPhone12、電視、電冰箱、微波爐之外，最大獎為Gogoro XL一台，發票全數捐贈希望工場。

斗南鎮長沈暉勛表示，有感疫情期間社福機構大額捐款驟減，店家的小額捐款箱也箱底朝天，受扶助的弱勢家庭生活更辛苦，更仰賴外界幫助，因此希望藉由公所辦理捐發票換抽獎券活動來拋磚引玉，除了讓民眾可以拿發票抽大獎外，更希望可以刺激斗南鎮地區的消費經濟。此活動發票將全數捐贈雲林縣身心障礙者重建協會附設希望工場。

雲林縣身心障礙者重建協會總幹事卓中信表示，公益活動在疫情這兩年驟減面臨勸募困難，感謝斗南鎮公所辦理振興活動繼而捐助愛心支持弱勢團體，期藉由斗南公所拋磚引玉，社會大眾能夠發揮愛心參與活動還能抽大獎。

▲斗南鎮長沈暉勛宣布將以捐發票送愛心的摸彩券活動，獎項除了iPhone12、電視、電冰箱、微波爐之外，最大獎為GogoroXL一台，發票全數捐贈希望工場。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗南鎮公所指出，此次「愛心暉翔，振勛斗南」振興經濟暨捐發票送愛心摸彩券活動，時間為2021年12月10日至2022年01月20日下午17時，發票金額累計滿 500 元（單張發票面額須滿100元）即可兌換 1 張抽獎摸彩券，累計1000元可得到 2 張，以此類推，「單張發票」上限可兌換 50張摸彩券。除了可在斗南鎮公所平日上班期間兌換摸彩券外，另外也可在各里辦公處周一至周五平日時間進行兌換。

針對外縣市前往斗南消費的民眾與遊客，可直接將雲端發票捐贈社福團體，截圖後傳訊至斗南鎮公所Facebook與小編聯繫兌換券領取，將可協助消費者代為填寫抽獎聯寄返票根參加抽獎。

斗南鎮公所說明，豐富獎項包含iPhone12兩台、大同50吋液晶電視三台、節能冰箱四台、25L微電腦微波爐五台，最大獎為GogoroXL一台希望藉由豐富的獎項，能使民眾多多在斗南消費，斗南鎮公所並強調，雖然活動開始時間為12月10日，但12月1日起符合活動規範的發票均可至斗南鎮公所或鎮內各里辦公處進行摸彩券兌換 。

▲斗南鎮公所說明，豐富獎項包含iPhone12兩台、大同50吋液晶電視三台、節能冰箱四台、25L微電腦微波爐五台，最大獎為GogoroXL一台。（圖／記者蔡佩旻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►驚艷！劍湖山世界跨年煙火 摩天輪浮空煙火秀模擬畫面曝光

►後疫情國旅爆發 劍湖山世界跨年煙火連動周邊旅宿住房率飆高

►海巡管很大！雲林港口釣魚嗆罰15萬 縣府：未禁止歡迎大家來

►全靠毅力！雲林高中生家中沒電腦 全國簡報競賽奪優勝

►破偽造三倍券集團 虎尾副分局長李志文勇奪警界「金馬獎」