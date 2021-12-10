快訊／批「馬英九無罪」判決違法　三中案北檢提上訴再戰二審　

▲前總統馬英涉賤賣三中黨產案一審無罪，台北地檢署決定提起上訴。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

前總統馬英九被控賤賣中視、中影、中廣(三中)等國民黨產案，10月間獲台北地院一審判決無罪，意外引起馬與檢方隔空叫陣，台北地檢署日前收到判決書後，以公訴團隊為主，密集開會研討，10日質疑一審判決違法，正式向法院遞狀提起上訴，全案將再戰二審。

馬英九在2018年遭起訴指控，在擔任國民黨主席時，為了解決黨政軍退出媒體的問題，在沒有急迫性的情況下，主導中央投資公司董事長張哲琛、前總經理汪海清以「天龍八步」手法迅速賤賣三中，及舊中央黨部大樓等黨產，相關交易造成國民黨與中投公司72億多元損失，馬等人涉特別背信等罪。

▲前中投公司董事長張哲琛。（資料照／記者林世文攝）

台北地院2021年10月27日判決認為，馬英九當時並非三中案賣方中投公司、光華公司的董事，也沒被這2家公司授權對內管理公司事務、或對外代表公司簽名的權限，而依汪海清當年私錄的交易過程錄音顯示，馬英九雖曾介入談判，最後僅強調「我想不管怎麼樣，現在一定要找出一個方法，雙方可以接受」。

合議庭認為，馬英九在錄音中表示「就是基本上不違法，然後能夠走完的，就這麼簡單嘛，是不是」等語，只做抽象的原則性指示，並於多次確認合法性，難以認定馬英九命令張、汪2人賤賣，也無證據顯示張、汪2人的商業決定違法，3人都獲判無罪。

▲前中投公司總經理汪海清。（圖／資料照）

馬英九辦公室在一審宣判後，發聲明指控「北檢強行起訴沒有拿一毛錢的人」，「有媒體社論認為這是『東廠』行徑」，對此，不具名的三中案偵辦團隊成員立即反駁，表面上「沒有拿一毛錢」但「不法暴利盡入他人私囊」，若非起訴三中案，中影是否會把9.5億及330部國片版權還給國家？希望馬不要「政治操作，人身攻擊」，雙方在法庭外仍持續較勁。