農廢再利用自製「培養土」種洋菇　周昭陽獲選雲林10大菁英農民

▲周昭陽（右）利用回收稻草、菜渣發酵製作洋菇栽培「培養土」，取代洋菇栽培紅土打造農業循環經濟，也讓他榮獲雲林縣10大菁英農民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「爸爸！老師說全球暖化愈來愈嚴重，若沒辦法節能減碳，地球很快就會死掉了。」兒子看著滿天燒稻草煙霧冒出這句減碳愛地球的一句話喚醒周昭陽，讓他有了回收稻草的念頭。利用回收稻草、菜渣發酵製作洋菇栽培「培養土」，取代洋菇栽培紅土打造農業循環經濟，也讓他榮獲雲林縣10大菁英農民。

虎尾金億陽蘑菇農場負責人周昭陽今年49歲，從門外漢投入洋菇種植，剛開始堆肥發酵都失敗，幾乎把所有資金賠光了，最後在求助農業試驗所菇類研究室並獲多位教授等人全力指導，周昭陽的養菇場才慢慢上軌道。剛開始是將回收稻草整理後轉賣給養牛場及菇農，但牛主與菇農擔心含有農藥雜質，且國內養牛業也少用稻草做為飼料，嚴重滯銷讓他決定自己用來種洋菇消化滯銷的稻草。

周昭陽將蔬果殘渣從果菜市場運回後，先把殘渣內塑膠袋等雜物清除，用機器將其和稻草一起打碎，在室內堆置發酵，再將洋菇菌種加入發酵完成的堆肥，長滿菌絲後再鋪上重複使用的覆土介質，洋菇生長、採收後，菇床上稻草堆肥及覆土則會經過再處理，變成下一批覆土，循環使用下，洋菇場每年可去化2千噸稻草、3千公噸蔬菜渣，幾乎零廢棄，創造循環經濟典範。

周昭陽說「洋菇是食品，不能有一點點危害健康的東西殘留其中，如果為了賺錢賠上良心，我會睡不著覺。」周昭陽指出，他種的洋菇是從培養土長出來，頂端有時會有些土，所以會有小黑點，剛開始廠商希望出貨前用藥水清洗漂白，賣相會比較好，但是， 洋菇吸水性好，藥劑很可能會殘留，拒絕廠商要求後也讓自己陷入賣不出去困境，幾乎瀕臨破產。

周昭陽為突破困境，申請取得產銷履歷，並成功進軍國內連銷賣場，現在進一步導入計畫生產，為農業產銷創造新的模式，獲選今年雲林縣10大菁英農民。

▲周昭陽將蔬果殘渣和稻草一起打碎，在室內堆置發酵，再將洋菇菌種加入發酵完成的堆肥，長滿菌絲後再鋪上重複使用的覆土介質，循環使用下，洋菇場每年可去化2千噸稻草、3千公噸蔬菜渣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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