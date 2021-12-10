封吳釗燮「斷交部長」　費鴻泰：他應該休息了

▲國民黨團總召費鴻泰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦尼加拉瓜宣布與台灣斷交，目前友邦的數量只剩14國。國民黨立院黨團總召費鴻泰10日受訪痛批，蔡政府執政5年半以來，已經斷交8邦交國，且在外交部長吳釗燮任內已經斷交6國，可說是「世界上最了不起的斷交部長」，呼籲吳要知所進退，並指長期疲勞對飛行員來說是危險的狀況，「吳釗燮應該休息了」。

費鴻泰今天表示，吳釗燮真的是很了不起，任內已經斷交6邦交國，恐怕已創下金氏世界紀錄，有人叫他「斷交部長」，甚至是不是會變成「亡國部長」也不知道，並指如果吳眷戀部長職位，中華民國的前途是可以想像，對中華民國人民也是一種羞辱，「外交部不是你一個人的，而是全國2300萬同胞的」。

費鴻泰還諷刺說，如果吳釗燮這麼喜歡當官，建議總統蔡英文可以給他「榮譽外交部長」職位，放在那邊就好了。

此外，媒體問及，尼國斷交是否凸顯政府「金援外交」是錯誤政策？或是因為兩岸關係不好，讓邦交國必須有取捨？對此，費鴻泰僅說，國民黨執政的時候，民進黨一天到晚批評金援外交，實際上在前總統馬英九任內，外交部的預算是逐年降低，但這幾年外交預算逐年增加，且在立法院外交及國防委員會進行機密會議時，資料也不充分，兩相比較就知道誰好、誰要檢討。

費鴻泰比喻說，大家都知道台灣外交是困難的，但如同飛行員從台北飛到美國去，長期疲勞駕駛對飛行員來說是危險的狀況，中途應該下來休息，因此，吳釗燮也應該休息了。