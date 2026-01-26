霍諾德攀101幕後推手曝光　靠「奧斯卡得主」親自上陣掌鏡

記者柯沛辰／綜合報導



霍諾德徒手攀登台北101引發全球話題，用鏡頭拍攝下整個過程的關鍵人物也曝光，正是奧斯卡最佳紀錄片得主、結識他超過15年的好友金國威（Jimmy Chin）。

奧斯卡得主也是極限好手 金國威來頭不小

美籍華裔導演金國威不僅是電影導演，自身也是頂尖的極限運動員，擁有雜誌攝影師、專業登山家，以及滑雪紀錄保持人等多項頭銜。2019年，他冒著生命危險、拍攝攀岩家霍諾德徒手攀登「酋長岩」，以《赤手登峰》（Free Solo）勇奪奧斯卡最佳紀錄片，揚名全球。

金國威不僅熱愛攀岩，還曾組織登山隊、足跡遍布四大洲，聽到霍諾德立志以「無繩獨攀」挑戰攻頂3200英呎高的「酋長岩」，當時他扛著攝影機、自兩座台北101高度的「酋長岩」山頂懸吊而下，將自己掛在半空中展開拍攝。

來台跟拍101 與台灣淵源更添深意

如今霍諾德來台挑戰無繩獨攀101，金國威也隨行來台拍攝。台灣企業顧問李宗穎發文指出，金國威不只是攝影師，也是霍諾德多年好友，雙親曾在台灣生活多年，這份與台灣的淵源，讓金國威在台北 101 的鏡頭更顯深意。

李宗穎表示，金國威最大的挑戰，在於精準預判霍諾德的下一個動作，提前在路徑上預先佈位，抓到最佳畫面，「我們輕輕鬆鬆在螢幕上看到的驚險畫面，背後是無數次場勘、繩索工程的精算，還有攝影師對身上沉重器材，在極端環境下運作的深刻理解與運用。」

金國威曾親口說過，如果霍諾德真的掉下去了，「作為紀錄者，我不能放下攝影機，我必須把畫面忠實記錄下來...」隨後忍不住哽咽。對此，李宗穎直言，這不只是工作，而是把生命交付給彼此的默契與信任。

直升機空拍到外牆機位 三組攝影全上陣

臉書粉專「火星情報局」也分享，拍攝台北101的驚險過程，主要靠三組攝影，分別是直升機空拍、垂直吊纜攝影，以及固定在大樓外牆的攝影機。另外，攝影人員還會在特別難爬的地方設立攝影據點，事先吊在那邊幾個小時，只為捕捉霍諾德爬過去的瞬間。

不過，最有趣的莫過於吊纜，分為兩組：一組有攝影師吊在纜繩上、另一組是遙控的攝影機，他們隨霍諾德慢慢升高，提供近距離的靜態視角。這些臨時纜繩，底部只靠幾個水泥塊維繫，被風吹得也是很有弧度，所以坐在簡單纜車上的攝影師也一定是藝高人膽大。

