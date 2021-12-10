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吳釗燮任內斷交6國　羅致政：相信他會扛起政務官的政治責任

▲▼民進黨立委羅致政受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委羅致政受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦尼加拉瓜宣布與台灣斷交，這已是蔡政府任內第8個斷交國，目前友邦的數量只剩14國。國民黨立院黨團總召費鴻泰10日痛批外交部長吳釗燮是「斷交部長」，應該知所進退；對此，民進黨國際部主任、立委羅致政受訪表示，「政務官該負的政治責任，我相信他自己也會扛起來」，現在最重要的工作是鞏固邦交。

羅致政今天上午受訪說，尼加拉瓜近期舉行總統大選，現任執政黨連任，不過因為選舉過程中有很多爭議，所以很多民主國家不承認該選舉結果，因為內外局勢的動盪，所以出現必須向中國求援的狀況，因此與台灣斷交，顯示斷交是有內外局勢的影響。

羅致政也說，中國一直要挖我國邦交國不是令人意外的事情，且其爭取、奪取邦交的時間和對象，經常會在其認為對自己有利或不利的情況下採取動作，最近台灣與歐洲國家有很多外交進展，讓中國顏面掛不住，另外此時台灣正在參加美國所召集的「民主峰會」，中國也被排除在外，所以在這種情況下，為了反制台灣，甚至讓自己顏面掛得住，因此出現這樣外交的攻勢，也是有關係的。

媒體問及，國民黨團主張吳釗燮應該知所進退、應該要下台？羅致政直言，吳釗燮是政務官，他也在這方面很努力，「那政務官該負的政治責任，我相信他自己也會扛起來」，不管怎麼樣，現在最重要的還是鞏固邦交的工作。

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